Цены на куриное филе поразят украинцев — что происходит в супермаркетах в октябре

Пока цены на некоторые продукты питания готовятся к росту, другие востребованные товары планомерно дешевеют. В частности на протяжении месяца немного упала стоимость куриного филе. Мы узнали, за сколько продают мясо птицы в популярных сетях супермаркетов Украины по состоянию на начало октября 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные филе в октябре.

Сколько стоит куриное филе

Согласно Минфину, средняя стоимость филе курицы в супермаркетах находится на уровне 232 грн/кг. Для сравнения, в начале сентября аналогичный продукт обходился украинцам в 239,55 грн/кг. Государственная служба статистика сообщила, что в январе текущего года килограмм филе стоил 172,09 грн в среднем. Таким образом, произошло подорожание на 34,8% за девять месяцев.

Интересно узнать, какие ценники установили известные супермаркеты Украины. Мы промониторили официальные онлайн-магазины сетей и выяснили, сколько минимально должны отдать потребители по состоянию на 4 октября:

Новус — 199 грн/кг;

Сільпо — 199 грн/кг (без скидки — 229 грн/кг);

Метро — 222,46 грн/кг;

Фора — 299 грн/кг;

Ашан — 229 грн/кг;

АТБ — 229,89 грн/кг (без скидки — 243,29 грн/кг);

Варус — 229,90 грн/кг;

МегаМаркет — 268 грн/кг.

Как видно, наиболее выгодно покупать куриное филе в Новусе. Однако с учетом скидок посетители некоторых других супермаркетов тоже могут сохранить часть бюджета. В целом курятина будет планомерно дорожать в Украине с наступлением холодного времени года, поскольку вырастут расходы производителей на содержание кур, электроэнергию, топливо, логистику и пр.

Что будет с ценами на овощи

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, подорожают ли овощи из борщевого набора в ближайшее время. По словам специалиста, уже в конце октября большинство сезонных продуктов вырастут в цене на 5-6 грн в среднем.

"В сентябре, по сравнению с августом, мы наблюдали некоторое снижение цен. Это сезонное насыщение рынка. Но так продлится недолго, потому что приближаются холода. И где-то с середины октября нужно будет думать, где эти овощи хранить в зимний период, когда появятся первые заморозки", — констатировал фермер.

Придется искать дополнительные деньги на складские помещения, овощехранилища, логистику и тому подобное. Как результат — подорожает картофель, лук, чеснок, капуста, свекла и другие востребованные овощи. Пока ситуация остается относительно стабильной, стоит запасаться продуктами для экономии в будущем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине зафиксировали незначительное повышение цен на морковь в конце сентября 2025 года. Дешевле всего купить продукт можно в Метро — по 9,50 грн/кг, а дороже всего — в Ашане по 17,50 грн/кг.

Также мы писали, что стоимость поштучных куриных яиц в АТБ достигла 4,99 грн/шт. А самая дешевая упаковка обойдется украинцам в 53 грн (Варус). Так что есть возможность сэкономить деньги, хотя ценовая разница небольшая.