Цены на яйца взяли разгон — в каком супермаркете купить дешевле всего

Яйца в лотке. Фото: Unsplash

Цены на яйца в украинских супермаркетах снова растут. За последние недели стоимость десятка заметно повысилась, и потребители уже ощущают это во время ежедневных покупок. Эксперты объясняют подорожание сезонными факторами, сокращением производства и повышением себестоимости кормов.

Новини.LIVE выясняли, где можно купить яйца по самой выгодной цене 14 октября.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит десяток яиц в супермаркетах

Во вторник, 14 октября, по данным на сайтах торговых сетей, самые дешевые яйца, фасованные по 10 штук, можно купить в магазинах Varus по цене 54,90 грн (ТМ Добра курка, С2).

В других супермаркетах стоимость десятка яиц такая:

Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);

МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);

АТБ — 62,90 грн (ТМ Своя линия, С1);

Фора — 62,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);

Auchan — 62,90 грн (ТМ Auchan, С0);

METRO — 69,16 грн (ТМ Файна курка, С2).

Самая высокая цена на яйца 14 октября в Сильпо — 70,48 грн/десяток (ТМ Файна курка, С2).

Стоимость яиц в супермаркетах 14 октября. Графика: Новини.LIVE

Немного дешевле можно купить поштучные яйца — от 4,50 грн за штуку, однако они есть не во всех торговых сетях.

С приходом холодов цены на яйца в Украине вероятно будут расти, как это всегда происходит в конце осени или в начале зимы. Все будет зависеть от того, какими будут урожаи кукурузы и стоимость комбикормов.

Какие еще продукты будут дорожать

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль объяснил в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что прежде всего подорожание коснется овощей из борщевого набора.

Когда придут первые заморозки, фермерам понадобится место для безопасного хранения урожая. Тогда вырастут расходы на складские помещения, овощехранилища, логистику, дополнительное содержание этих складов и тому подобное.

Потребителям стоит приготовиться, что картофель, морковь, свекла, капуста, лук и чеснок прибавят в цене ориентировочно 5-6 грн уже в конце второго месяца осени.

Ожидается и подорожание хлеба на 22-23%. Зато цены на масло подсолнечное останутся на том же уровне, что и сейчас, благодаря достаточному предложению товара.

Ранее мы писали, что в Украине подешевел один из видов мяса.

Также узнавайте, сколько стоит картофель в украинских супермаркетах и где он самый дешевый.