Главная Экономика Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

Цены на картофель в Украине "притаились" — где купить дешевле

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:45
Цены на картофель в Украине — что изменилось и где купить овощ дешевле
Картофель в мешочках. Фото: Freepik

На украинском рынке картофеля сейчас наблюдается относительная стабильность — цена на этот популярный овощ пока остается на одном уровне, без существенного роста или удешевления. Такая ситуация объясняется сбалансированным спросом и предложением: с одной стороны, фермеры имеют достаточные запасы урожая, а с другой — потребительский спрос не испытывает резких колебаний.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит картофель в украинских супермаркетах и где он самый дешевый 10 октября.

Читайте также:

Как менялась стоимость картофеля

По информации аналитического портала "Минфин", самый высокий уровень цен на картофель в этом году был зафиксирован в начале августа. Тогда за килограмм овоща украинцам приходилось платить в среднем около 30 гривен, что стало своеобразным ценовым пиком сезона.

Впрочем, уже в сентябре ситуация на рынке заметно изменилась — с поступлением нового урожая предложение увеличилось, и стоимость картофеля существенно снизилась. Средняя цена упала почти вдвое — до примерно 17,15 грн за килограмм, и в течение всего первого осеннего месяца этот показатель оставался стабильным, без существенных колебаний.

Что происходит с ценами на картофель сейчас

В октябре стоимость картофеля "замерла" на уровне 15-16 грн/кг и практически не меняется уже более недели. В украинских супермаркетах 10 октября 2025 года в овощных отделах можно увидеть такие ценники на картофель:

  • АТБ — 13,45 грн/кг.
  • Metro — 13,80 грн/кг;
  • Фора — 13,90 грн/кг;
  • Auchan — 14,70 грн/кг;
  • VARUS — 14,70 грн/кг;
  • NOVUS — 14,99 грн/кг;
  • Сильпо — 16,80 грн/кг;
  • Мега Маркет — 18,90 грн/кг.
Ціни на картоплю
Цены на картофель 10 октября. Графика: Новини.LIVE

Будет ли дорожать картофель в ближайшее время

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что почти все овощи из борщевого набора, в том числе картофель, в конце октября прибавят в цене.

По его словам, конец сентября-начало октября — наиболее удачный период, чтобы купить овощи по низкой цене.

Ранее мы рассказывали, что происходит с ценами на зерновые.

Также узнавайте, где дешевле купить куриные яйца.

