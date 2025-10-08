Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца в Украине устремились вверх — где купить дешевле

Цены на яйца в Украине устремились вверх — где купить дешевле

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:12
В Украине начали расти цены на яйца — в каких магазинах еще можно сэкономить
Яйца в тарелке на столе. Фото: Freepik

В Украине начали расти цены на яйца — в некоторых магазинах стоимость десятка уже превысила предыдущие показатели на несколько гривен. Эксперты объясняют подорожание сезонным фактором, повышением расходов на корма и уменьшением предложения от птицеферм. Несмотря на это, в супермаркетах еще можно найти выгодные варианты.

Новини.LIVE выяснили, какие торговые сети в Украине предлагают яйца по самым низким ценам.

Реклама
Читайте также:

Где самые дешевые поштучные яйца

По данным на сайтах супермаркетов, в среду, 8 октября, самое выгодное предложение действует в сети Varus, где яйца категории С2 можно купить по 4,29 грн за штуку.

Немного выше цена в магазинах Novus, Фора и Сильпо — 4,99 грн/штука, однако стоит отметить, что по такой стоимости они предлагают более крупные яйца — категории С1/С0.

По 5,09 грн/шт. можно купить яйца этой же, первой категории, в сети АТБ. Немного выше цена за С1 в Auchan — 5,20 грн/шт.

В METRO за одно яйцо категории С2 придется отдать минимум 5,50 грн, при условии, если покупать лоток на 30 штук, что, в принципе, соответствует политике сети, которая специализируется на оптовой торговле.

Самые дорогие поштучные яйца в магазинах МегаМаркет — 6,00 грн/шт. категории С1.

Яйця
Цены на поштучные яйца в магазинах. Графика: Новини.LIVE

Какие цены на фасованные яйца

Большинство украинцев отдают предпочтение фасованным яйцам, ведь это удобно, гигиенично и позволяет быстро выбрать нужное количество без дополнительных хлопот. К тому же так их легче транспортировать и хранить.

Однако за комфорт всегда приходится доплачивать, поэтому яйца в упаковках немного дороже поштучных.

В среду, 8 октября, стоимость яиц, фасованных по 10 штук, в зависимости от супермаркета, производителя и категории, такова:

  • Varus — 52,90 грн (ТМ Добра курка, С2);
  • АТБ — 59,90 грн (ТМ Квочка, ТМ Своя лінія, С1);
  • Фора — 59,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);
  • Auchan — 59,90 грн (ТМ Auchan, С1);
  • Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);
  • МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);
  • METRO — 66,46 грн (ТМ Файна курка, С2);
  • Сильпо — 70,48 грн (ТМ Файна курка, С2).
Яйця АТБ
Цены на фасованные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что означают категории яиц

Маркировка яиц в Украине осуществляется в соответствии со стандартами качества и массы. Основные категории следующие:

По качеству и сроку хранения:

  • Extra — яйца для экспорта;
  • Д — диетические яйца (срок хранения до 7 суток, не считая дня сноса);
  • А — пищевые яйца для экспорта;
  • С — столовые яйца (самая распространенная категория);
  • В — яйца второго класса для экспорта.

По массе:

  • 0 (отборные) — от 73 г;
  • 1 (первая категория) — от 63 до 72,9 г;
  • 2 (вторая категория) — от 53 до 62,9 г;
  • М (мелкие) — от 35 до 44,9 г.

Поэтому, когда нужны яйца крупного размера, лучше выбирать продукцию первой категории. Тем, кто хочет немного сэкономить, можно купить категорию C2.

Ранее мы рассказывали, за сколько продают мясо птицы в популярных сетях супермаркетов Украины по состоянию на начало октября 2025 года.

Также узнавайте, что происходит со стоимостью овощей и зелени на крупнейшем рынке свежих продуктов "Столичный".

цены яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации