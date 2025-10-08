В Украине начали расти цены на яйца — в каких магазинах еще можно сэкономить

Цены на яйца в Украине устремились вверх — где купить дешевле
В Украине начали расти цены на яйца — в некоторых магазинах стоимость десятка уже превысила предыдущие показатели на несколько гривен. Эксперты объясняют подорожание сезонным фактором, повышением расходов на корма и уменьшением предложения от птицеферм. Несмотря на это, в супермаркетах еще можно найти выгодные варианты.
Новини.LIVE выяснили, какие торговые сети в Украине предлагают яйца по самым низким ценам.
Где самые дешевые поштучные яйца
По данным на сайтах супермаркетов, в среду, 8 октября, самое выгодное предложение действует в сети Varus, где яйца категории С2 можно купить по 4,29 грн за штуку.
Немного выше цена в магазинах Novus, Фора и Сильпо — 4,99 грн/штука, однако стоит отметить, что по такой стоимости они предлагают более крупные яйца — категории С1/С0.
По 5,09 грн/шт. можно купить яйца этой же, первой категории, в сети АТБ. Немного выше цена за С1 в Auchan — 5,20 грн/шт.
В METRO за одно яйцо категории С2 придется отдать минимум 5,50 грн, при условии, если покупать лоток на 30 штук, что, в принципе, соответствует политике сети, которая специализируется на оптовой торговле.
Самые дорогие поштучные яйца в магазинах МегаМаркет — 6,00 грн/шт. категории С1.
Какие цены на фасованные яйца
Большинство украинцев отдают предпочтение фасованным яйцам, ведь это удобно, гигиенично и позволяет быстро выбрать нужное количество без дополнительных хлопот. К тому же так их легче транспортировать и хранить.
Однако за комфорт всегда приходится доплачивать, поэтому яйца в упаковках немного дороже поштучных.
В среду, 8 октября, стоимость яиц, фасованных по 10 штук, в зависимости от супермаркета, производителя и категории, такова:
- Varus — 52,90 грн (ТМ Добра курка, С2);
- АТБ — 59,90 грн (ТМ Квочка, ТМ Своя лінія, С1);
- Фора — 59,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);
- Auchan — 59,90 грн (ТМ Auchan, С1);
- Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);
- МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);
- METRO — 66,46 грн (ТМ Файна курка, С2);
- Сильпо — 70,48 грн (ТМ Файна курка, С2).
Что означают категории яиц
Маркировка яиц в Украине осуществляется в соответствии со стандартами качества и массы. Основные категории следующие:
По качеству и сроку хранения:
- Extra — яйца для экспорта;
- Д — диетические яйца (срок хранения до 7 суток, не считая дня сноса);
- А — пищевые яйца для экспорта;
- С — столовые яйца (самая распространенная категория);
- В — яйца второго класса для экспорта.
По массе:
- 0 (отборные) — от 73 г;
- 1 (первая категория) — от 63 до 72,9 г;
- 2 (вторая категория) — от 53 до 62,9 г;
- М (мелкие) — от 35 до 44,9 г.
Поэтому, когда нужны яйца крупного размера, лучше выбирать продукцию первой категории. Тем, кто хочет немного сэкономить, можно купить категорию C2.
