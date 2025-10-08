В Украине начали расти цены на яйца — в каких магазинах еще можно сэкономить

Яйца в тарелке на столе. Фото: Freepik

В Украине начали расти цены на яйца — в некоторых магазинах стоимость десятка уже превысила предыдущие показатели на несколько гривен. Эксперты объясняют подорожание сезонным фактором, повышением расходов на корма и уменьшением предложения от птицеферм. Несмотря на это, в супермаркетах еще можно найти выгодные варианты.

Новини.LIVE выяснили, какие торговые сети в Украине предлагают яйца по самым низким ценам.

Где самые дешевые поштучные яйца

По данным на сайтах супермаркетов, в среду, 8 октября, самое выгодное предложение действует в сети Varus, где яйца категории С2 можно купить по 4,29 грн за штуку.

Немного выше цена в магазинах Novus, Фора и Сильпо — 4,99 грн/штука, однако стоит отметить, что по такой стоимости они предлагают более крупные яйца — категории С1/С0.

По 5,09 грн/шт. можно купить яйца этой же, первой категории, в сети АТБ. Немного выше цена за С1 в Auchan — 5,20 грн/шт.

В METRO за одно яйцо категории С2 придется отдать минимум 5,50 грн, при условии, если покупать лоток на 30 штук, что, в принципе, соответствует политике сети, которая специализируется на оптовой торговле.

Самые дорогие поштучные яйца в магазинах МегаМаркет — 6,00 грн/шт. категории С1.

Цены на поштучные яйца в магазинах. Графика: Новини.LIVE

Какие цены на фасованные яйца

Большинство украинцев отдают предпочтение фасованным яйцам, ведь это удобно, гигиенично и позволяет быстро выбрать нужное количество без дополнительных хлопот. К тому же так их легче транспортировать и хранить.

Однако за комфорт всегда приходится доплачивать, поэтому яйца в упаковках немного дороже поштучных.

В среду, 8 октября, стоимость яиц, фасованных по 10 штук, в зависимости от супермаркета, производителя и категории, такова:

Varus — 52,90 грн (ТМ Добра курка, С2);

АТБ — 59,90 грн (ТМ Квочка, ТМ Своя лінія, С1);

Фора — 59,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);

Auchan — 59,90 грн (ТМ Auchan, С1);

Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);

МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);

METRO — 66,46 грн (ТМ Файна курка, С2);

Сильпо — 70,48 грн (ТМ Файна курка, С2).

Цены на фасованные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что означают категории яиц

Маркировка яиц в Украине осуществляется в соответствии со стандартами качества и массы. Основные категории следующие:

По качеству и сроку хранения:

Extra — яйца для экспорта;

Д — диетические яйца (срок хранения до 7 суток, не считая дня сноса);

А — пищевые яйца для экспорта;

С — столовые яйца (самая распространенная категория);

В — яйца второго класса для экспорта.

По массе:

0 (отборные) — от 73 г;

1 (первая категория) — от 63 до 72,9 г;

2 (вторая категория) — от 53 до 62,9 г;

М (мелкие) — от 35 до 44,9 г.

Поэтому, когда нужны яйца крупного размера, лучше выбирать продукцию первой категории. Тем, кто хочет немного сэкономить, можно купить категорию C2.

