Главная Экономика Салат по "золотой" цене — на сколько подорожали овощи в Украине

Салат по "золотой" цене — на сколько подорожали овощи в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:10
Цены на овощи и зелень набрали разгон — сколько придется отдать за салатный набор
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рост стоимости овощей и зелени в Украине уже стал заметной тенденцией, которая влияет как на бытовые расходы семей, так и на экономическую ситуацию в целом. Однако в начале октября цены на "салатный набор" продемонстрировали еще более резкие изменения.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит со стоимостью овощей и зелени на крупнейшем рынке свежих продуктов "Столичный".

Читайте также:

Как изменились цены на овощи

Как свидетельствуют данные мониторинга цен, вторая неделя октября началась с подорожания большинства овощей из салатного набора.

Больше всего прибавили в стоимости ровенские огурцы — 44,44% за четыре дня. Еще в пятницу, 3 октября, килограмм этого овоща стоил в среднем 45,0 грн, а уже в понедельник, 6 октября, — 65 грн.

Одесские огурцы дорожают чуть медленнее — с 40,0 грн/кг 3 октября до 55 грн/кг 6 октября, что составило 37,5%.

Томаты за этот же период показали такую динамику:

  • помидор красный — с 25,0 до 30,0 грн/кг (+20%);
  • помидор розовый — с 48,0 до 55,0 грн/кг (+14,58%);
  • помидор желтый — с 55,0 до 60,0 грн/кг (+9,09%).
Ціни на овочі
Цены на овощи на рынке "Столичный". Фото: скриншот

Что происходит с ценами на зелень

Эта группа товаров дорожает еще более быстрыми темпами. В частности кинза буквально за выходные прибавила в цене 66,67% — со 150 до 250 грн/кг.

Стоимость салатов Лолло Биондо и Лолло Роса выросла на 50% — с 80 до 120 грн/кг и со 100 до 150 грн/кг соответственно.

На 18,18% подорожал укроп — еще в пятницу, 3 октября, он стоил 110,0 грн/кг, а в понедельник, 6 октября — 130 грн/кг.

Цена на зеленый лук растет немного медленнее — за выходные она изменилась на 11,11% — со 180 до 200 грн/кг.

Зелень
Цены на зелень на рынке "Столичный". Фото: скриншот

Какие овощи будут дорожать осенью

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что почти все овощи из борщевого набора, такие как морковь, свекла, лук, капуста и чеснок, в конце октября прибавят в цене 5-6 гривен от сентябрьской стоимости.

"Сегодня наиболее удобный период, когда надо запасаться на зиму, у кого есть такие возможности. Потому что сейчас на рынок повлияла сухая погода в значительном количестве регионов. И поэтому сейчас аграрии "выбросили" на рынок все свои запасы и весь ассортимент", — пояснил Павел Коваль.

По его словам, сейчас наиболее удачный период, чтобы купить овощи по низкой цене.

Ранее мы рассказывали, что произошло с ценами на морковь в Украине.

Также узнавайте, в каких супермаркетах самые низкие цены на картофель.

продукты овощи цены зелень цены на продукты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
