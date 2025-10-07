Цены на картофель в фокусе — где дешевле купить главный украинский овощ

Картофель в мешке. Фото: Freepik

Картофель — едва ли не самый популярный продукт на столе каждой украинской семьи. Он является основой множества блюд, от простых домашних обедов до праздничных блюд. Именно поэтому изменения в цене на картофель всегда привлекают внимание покупателей, ведь этот продукт является своеобразным индикатором ценовой ситуации в магазинах и на рынках страны.

Новини.LIVE исследовали, сколько стоит картофель в украинских супермаркетах и где этот овощ самый дешевый.

Что происходило с ценами на картофель

По данным портала Минфин, пик цен на картофель пришелся на начало августа, когда за килограмм этого популярного овоща покупатели вынуждены были отдать около 30,0 грн.

Однако уже сентябрь принес облегчение для кошельков украинцев, ведь картофель подешевел почти вдвое — до 17,15 грн/кг в среднем. На таком же уровне цена держалась практически весь первый месяц осени.

Сколько стоит картофель в октябре

По состоянию на 7 октября 2025 года, средняя стоимость моркови в торговых сетях составляет 15,12 грн/кг. Самую низкую цену на овощ предлагает АТБ — 13,45 грн/кг.

В Metro и Форе стоимость картофеля немного выше — 13,80 грн/кг и 13,90 грн/кг соответственно. Остальные супермаркеты установили следующие цены:

Auchan — 14,40 грн/кг;

VARUS — 14,70 грн/кг;

NOVUS — 14,99 грн/кг;

Сильпо — 16,80 грн/кг.

Самая высокая стоимость картофеля в торговой сети МегаМаркет — 18,90 грн/кг.

Стоит ли запасаться картофелем в октябре — что будет с ценами

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что пока продолжается благоприятный ценовой период, украинцам стоит закупать овощи, сохраняя их на зиму и весну. Это позволит значительно сэкономить в скором будущем, когда стоимость любимых продуктов резко подскочит.

И первая группа товаров, которых не обойдет подорожание — это овощи из борщевого набора. Потребителям стоит приготовиться, что картофель, морковь, свекла, капуста, лук и чеснок прибавят в цене ориентировочно 5-6 грн уже в конце октября.

