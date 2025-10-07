Ціни на картоплю у фокусі — де дешевше купити головний український овоч

Картопля в мішку. Фото: Freepik

Картопля — чи не найпопулярніший продукт на столі кожної української родини. Вона є основою безлічі страв, від простих домашніх обідів до святкових наїдків. Саме тому зміни у ціні на картоплю завжди привертають увагу покупців, адже цей продукт є своєрідним індикатором цінової ситуації в магазинах і на ринках країни.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує картопля в українських супермаркетах та де цей овоч найдешевший.

Що відбувалося з цінами на картоплю

За даними порталу Мінфін, пік цін на картоплю прийшовся на початок серпня, коли за кілограм цього популярного овочу покупці змушені були віддати близько 30,0 грн.

Проте вже вересень приніс полегшення для гаманців українців, адже картопля здешевшала майже удвічі — до 17,15 грн/кг в середньому. На такому ж рівні ціна трималася практично весь перший місяць осені.

Скільки коштує картопля у жовтні

Станом на 7 жовтня 2025 року середня вартість моркви в торговельних мережах становить 15,12 грн/кг. Найнижчу ціну на овоч пропонує АТБ — 13,45 грн/кг.

У Metro та Форі вартість картоплі трохи вища — 13,80 грн/кг та 13,90 грн/кг відповідно. Решта супермаркетів встановили такі ціни:

Auchan — 14,40 грн/кг;

VARUS — 14,70 грн/кг;

NOVUS — 14,99 грн/кг;

Сільпо — 16,80 грн/кг.

Найвища вартість картоплі в торговельній мережі МегаМаркет — 18,90 грн/кг.

Чи варто запасатися картоплею у жовтні — що буде з цінами

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що поки триває сприятливий ціновий період, українцям варто закуповувати овочі, зберігаючи їх на зиму і весну. Це дозволить значно зекономити в недалекому майбутньому, коли вартість улюблених продуктів різко підскочить.

І перша група товарів, яких не омине дорожчання — це овочі з борщового набору. Споживачам варто приготуватися, що картопля, морква, буряк, капуста, цибуля та часник додадуть в ціні орієнтовно 5-6 грн уже наприкінці жовтня.

