Ціни на овочі та зелень набрали розгін — скільки доведеться віддати за салатний набір

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зростання вартості овочів і зелені в Україні вже стало помітною тенденцією, яка впливає як на побутові витрати родин, так і на економічну ситуацію в цілому. Проте на початку жовтня ціни на "салатний набір" продемонстрували ще більш різкі зміни.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з вартістю овочів та зелені на найбільшому ринку свіжих продуктів "Столичний".

Як змінилися ціни на овочі

Як свідчать дані моніторингу цін, другий тиждень жовтня почався зі здорожчання більшості овочів із салатного набору.

Найбільше додали у вартості рівненські огірки — 44,44% за чотири дні. Ще в п'ятницю, 3 жовтня, кілограм цього овочу коштував в середньому 45,0 грн, а вже у понеділок, 6 жовтня, — 65 грн.

Одеські огірки дорожчають трохи повільніше — з 40,0 грн/кг 3 жовтня до 55 грн/кг 6 жовтня, що склало 37,5%.

Томати за цей же період показали таку динаміку:

помідор червоний — з 25,0 до 30,0 грн/кг (+20%);

помідор рожевий — з 48,0 до 55,0 грн/кг (+14,58%);

помідор жовтий — з 55,0 до 60,0 грн/кг (+9,09%).

Ціни на овочі на ринку "Столичний". Фото: скриншот

Що відбувається з цінами на зелень

Ця група товарів дорожчає ще швидшими темпами. Зокрема кінза буквально за вихідні додала у ціні 66,67% — зі 150 до 250 грн/кг.

Вартість салатів Лолло Біондо та Лолло Роса зросла на 50% — з 80 до 120 грн/кг та зі 100 до 150 грн/кг відповідно.

На 18,18% подорожчав кріп — ще у п'ятницю, 3 жовтня, він коштував 110,0 грн/кг, а у понеділок, 6 жовтня — 130 грн/кг.

Ціна на зелену цибулю зростає трохи повільніше — за вихідні вона змінилася на 11,11% — зі 180 до 200 грн/кг.

Ціни на зелень на ринку "Столичний". Фото: скриншот

Які овочі дорожчатимуть восени

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що майже усі овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня додадуть в ціні 5-6 гривень від вересневої вартості.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — пояснив Павло Коваль.

За його словами, зараз найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

