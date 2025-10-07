Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Салат за "золотою" ціною — на скільки подорожчали овочі в Україні

Салат за "золотою" ціною — на скільки подорожчали овочі в Україні

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:10
Ціни на овочі та зелень набрали розгін — скільки доведеться віддати за салатний набір
Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зростання вартості овочів і зелені в Україні вже стало помітною тенденцією, яка впливає як на побутові витрати родин, так і на економічну ситуацію в цілому. Проте на початку жовтня ціни на "салатний набір" продемонстрували ще більш різкі зміни.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з вартістю овочів та зелені на найбільшому ринку свіжих продуктів "Столичний".

Реклама
Читайте також:

Як змінилися ціни на овочі

Як свідчать дані моніторингу цін, другий тиждень жовтня почався зі здорожчання більшості овочів із салатного набору.  

Найбільше додали у вартості рівненські огірки — 44,44% за чотири дні. Ще в п'ятницю, 3 жовтня, кілограм цього овочу коштував в середньому 45,0 грн, а вже у понеділок, 6 жовтня, — 65 грн.

Одеські огірки дорожчають трохи повільніше — з 40,0 грн/кг 3 жовтня до 55 грн/кг 6 жовтня, що склало 37,5%.

Томати за цей же період показали таку динаміку:

  • помідор червоний — з 25,0 до 30,0 грн/кг (+20%);
  • помідор рожевий — з 48,0 до 55,0 грн/кг (+14,58%);
  • помідор жовтий — з 55,0 до 60,0 грн/кг (+9,09%).
Ціни на овочі
Ціни на овочі на ринку "Столичний". Фото: скриншот

Що відбувається з цінами на зелень

Ця група товарів дорожчає ще швидшими темпами. Зокрема кінза буквально за вихідні додала у ціні 66,67% — зі 150 до 250 грн/кг.

Вартість салатів Лолло Біондо та Лолло Роса зросла на 50% — з 80 до 120 грн/кг та зі 100 до 150 грн/кг відповідно.

На 18,18% подорожчав кріп — ще у п'ятницю, 3 жовтня, він коштував 110,0 грн/кг, а у понеділок, 6 жовтня — 130 грн/кг.

Ціна на зелену цибулю зростає трохи повільніше — за вихідні вона змінилася на 11,11% — зі 180 до 200 грн/кг.

Зелень
Ціни на зелень на ринку "Столичний". Фото: скриншот

Які овочі дорожчатимуть восени

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що майже усі овочі з борщового набору, такі як морква, буряк, цибуля, капуста і часник, наприкінці жовтня додадуть в ціні 5-6 гривень від вересневої вартості.

"Сьогодні найбільш зручний період, коли треба запасатись на зиму, в кого є такі можливості. Бо зараз на ринок вплинула суха погода в значній кількості регіонів. І тому зараз аграрії "викинули" на ринок всі свої запаси та весь асортимент", — пояснив Павло Коваль.

За його словами, зараз найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

Раніше ми розповідали, що сталося з цінами на моркву в Україні. 

Також дізнавайтеся, у яких супермаркетах найнижчі ціни на картоплю.

продукти овочі ціни зелень ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації