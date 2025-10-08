Відео
Ціни на яйця в Україні рушили вгору — де купити дешевше

Ціни на яйця в Україні рушили вгору — де купити дешевше

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:12
В Україні почали рости ціни на яйця — у яких магазинах ще можна зекономити
Яйця в тарілці на столі. Фото: Freepik

В Україні почали зростати ціни на яйця — у деяких магазинах вартість десятка вже перевищила попередні показники на кілька гривень. Експерти пояснюють подорожчання сезонним фактором, підвищенням витрат на корми та зменшенням пропозиції від птахоферм. Попри це, в супермаркетах ще можна знайти вигідні варіанти.

Новини.LIVE з'ясували, які торгівельні мережі в Україні пропонують яйця за найнижчими цінами. 

Читайте також:

Де найдешевші поштучні яйця

За даними на сайтах супермаркетів, у середу, 8 жовтня, найвигідніша пропозиція діє в мережі Varus, де яйця категорії С2 можна купити по 4,29 грн за штуку. 

Трохи вища ціна в магазинах Novus, Фора та Сільпо — 4,99 грн/штука, проте варто зазначити, що за такою вартістю вони пропонують більші яйця — категорії С1/С0.

По 5,09 грн/шт. можна купити яйця цієї ж, першої категорії, в мережі АТБ. Трохи вища ціна за С1 в Auchan — 5,20 грн/шт.

В METRO за одне яйце категорії С2 доведеться віддати мінімум 5,50 грн, за умови, якщо купувати лоток на 30 штук, що, в принципі, відповідає політиці мережі, яка спеціалізується на гуртовій торгівлі. 

Найдорожчі поштучні яйця в магазинах МегаМаркет — 6,00 грн/шт. категорії С1. 

Яйця
Ціни на поштучні яйця в магазинах. Графіка: Новини.LIVE

Які ціни на фасовані яйця

Більшість українців віддають перевагу фасованим яйцям, адже це зручно, гігієнічно та дозволяє швидко обрати потрібну кількість без додаткових клопотів. До того ж так їх легше транспортувати й зберігати. 

Проте за комфорт завжди доводиться доплачувати, тож яйця в упаковках трохи дорожче поштучних. 

У середу, 8 жовтня, вартість яєць, фасованих по 10 штук, залежно від супермаркету, виробника та категорії, така:

  • Varus — 52,90 грн (ТМ Добра курка, С2);
  • АТБ — 59,90 грн (ТМ Квочка, ТМ Своя лінія, С1);
  • Фора — 59,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);
  • Auchan — 59,90 грн (ТМ Auchan, С1);
  • Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);
  • МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);
  • METRO — 66,46 грн (ТМ Файна курка, С2);
  • Сільпо — 70,48 грн (ТМ Файна курка, С2).
Яйця АТБ
Ціни на фасовані яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що означають категорії яєць

Маркування яєць в Україні здійснюється відповідно до стандартів якості та маси. Основні категорії такі:

За якістю та терміном зберігання:

  • Extra — яйця для експорту;
  • Д — дієтичні яйця (термін зберігання до 7 діб, не враховуючи дня знесення);
  • А — харчові яйця для експорту;
  • С — столові яйця (найпоширеніша категорія);
  • В — яйця другого класу для експорту.

За масою:

  • 0 (добірні) — від 73 г;
  • 1 (перша категорія) — від 63 до 72,9 г;
  • 2 (друга категорія) — від 53 до 62,9 г;
  • М (дрібні) — від 35 до 44,9 г.

Тож, коли потрібні яйця більшого розміру, краще обирати продукцію першої категорії. Тим, хто хоче трохи зекономити, можна купити категорію C2.
Раніше ми розповідали, за скільки продають м'ясо птиці в популярних мережах супермаркетів України станом на початок жовтня 2025 року.

Також дізнавайтеся, що відбувається з вартістю овочів та зелені на найбільшому ринку свіжих продуктів "Столичний".

ціни яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
