В Україні почали рости ціни на яйця — у яких магазинах ще можна зекономити

В Україні почали зростати ціни на яйця — у деяких магазинах вартість десятка вже перевищила попередні показники на кілька гривень. Експерти пояснюють подорожчання сезонним фактором, підвищенням витрат на корми та зменшенням пропозиції від птахоферм. Попри це, в супермаркетах ще можна знайти вигідні варіанти.

Новини.LIVE з'ясували, які торгівельні мережі в Україні пропонують яйця за найнижчими цінами.

Де найдешевші поштучні яйця

За даними на сайтах супермаркетів, у середу, 8 жовтня, найвигідніша пропозиція діє в мережі Varus, де яйця категорії С2 можна купити по 4,29 грн за штуку.

Трохи вища ціна в магазинах Novus, Фора та Сільпо — 4,99 грн/штука, проте варто зазначити, що за такою вартістю вони пропонують більші яйця — категорії С1/С0.

По 5,09 грн/шт. можна купити яйця цієї ж, першої категорії, в мережі АТБ. Трохи вища ціна за С1 в Auchan — 5,20 грн/шт.

В METRO за одне яйце категорії С2 доведеться віддати мінімум 5,50 грн, за умови, якщо купувати лоток на 30 штук, що, в принципі, відповідає політиці мережі, яка спеціалізується на гуртовій торгівлі.

Найдорожчі поштучні яйця в магазинах МегаМаркет — 6,00 грн/шт. категорії С1.

Ціни на поштучні яйця в магазинах. Графіка: Новини.LIVE

Які ціни на фасовані яйця

Більшість українців віддають перевагу фасованим яйцям, адже це зручно, гігієнічно та дозволяє швидко обрати потрібну кількість без додаткових клопотів. До того ж так їх легше транспортувати й зберігати.

Проте за комфорт завжди доводиться доплачувати, тож яйця в упаковках трохи дорожче поштучних.

У середу, 8 жовтня, вартість яєць, фасованих по 10 штук, залежно від супермаркету, виробника та категорії, така:

Varus — 52,90 грн (ТМ Добра курка, С2);

АТБ — 59,90 грн (ТМ Квочка, ТМ Своя лінія, С1);

Фора — 59,90 грн (ТМ Зірковий вибір, С1);

Auchan — 59,90 грн (ТМ Auchan, С1);

Novus — 59,99 грн (ТМ Marka Promo, С1);

МегаМаркет — 60,50 грн (ТМ Файна курка, С2);

METRO — 66,46 грн (ТМ Файна курка, С2);

Сільпо — 70,48 грн (ТМ Файна курка, С2).

Ціни на фасовані яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Що означають категорії яєць

Маркування яєць в Україні здійснюється відповідно до стандартів якості та маси. Основні категорії такі:

За якістю та терміном зберігання:

Extra — яйця для експорту;

Д — дієтичні яйця (термін зберігання до 7 діб, не враховуючи дня знесення);

А — харчові яйця для експорту;

С — столові яйця (найпоширеніша категорія);

В — яйця другого класу для експорту.

За масою:

0 (добірні) — від 73 г;

1 (перша категорія) — від 63 до 72,9 г;

2 (друга категорія) — від 53 до 62,9 г;

М (дрібні) — від 35 до 44,9 г.

Тож, коли потрібні яйця більшого розміру, краще обирати продукцію першої категорії. Тим, хто хоче трохи зекономити, можна купити категорію C2.

