Ціни на картоплю в Україні — що змінилося та де купити овоч дешевше

На українському ринку картоплі нині спостерігається відносна стабільність — ціна на цей популярний овоч поки що залишається на одному рівні, без суттєвого зростання чи здешевлення. Така ситуація пояснюється збалансованим попитом і пропозицією: з одного боку, фермери мають достатні запаси врожаю, а з іншого — споживчий попит не зазнає різких коливань.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує картопля в українських супермаркетах та де вона найдешевша 10 жовтня.

Як змінювалася вартість картоплі

За інформацією аналітичного порталу "Мінфін", найвищий рівень цін на картоплю цього року було зафіксовано на початку серпня. Тоді за кілограм овочу українцям доводилося сплачувати в середньому близько 30 гривень, що стало своєрідним ціновим піком сезону.

Втім, уже у вересні ситуація на ринку помітно змінилася — із надходженням нового врожаю пропозиція збільшилася, і вартість картоплі суттєво знизилася. Середня ціна впала майже вдвічі — до приблизно 17,15 грн за кілограм, і протягом усього першого осіннього місяця цей показник залишався стабільним, без істотних коливань.

Що відбувається з цінами на картоплю зараз

У жовтні вартість картоплі "замерла" на рівні 15-16 грн/кг і практично не змінюється вже понад тиждень. В українських супермаркетах 10 жовтня 2025 року в овочевих відділах можна побачити такі цінники на картоплю:

АТБ — 13,45 грн/кг.

Metro — 13,80 грн/кг;

Фора — 13,90 грн/кг;

Auchan — 14,70 грн/кг;

VARUS — 14,70 грн/кг;

NOVUS — 14,99 грн/кг;

Сільпо — 16,80 грн/кг;

Мега Маркет — 18,90 грн/кг.

Ціни на картоплю 10 жовтня. Графіка: Новини.LIVE

Чи буде дорожчати картопля найближчим часом

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що майже усі овочі з борщового набору, в тому числі картопля, наприкінці жовтня додадуть в ціні.

За його словами, кінець вересня-початок жовтня — найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

