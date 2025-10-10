Відео
Відео

Ціни на картоплю в Україні "причаїлися" — де купити дешевше

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:45
Ціни на картоплю в Україні — що змінилося та де купити овоч дешевше
Картопля в мішечках. Фото: Freepik

На українському ринку картоплі нині спостерігається відносна стабільність — ціна на цей популярний овоч поки що залишається на одному рівні, без суттєвого зростання чи здешевлення. Така ситуація пояснюється збалансованим попитом і пропозицією: з одного боку, фермери мають достатні запаси врожаю, а з іншого — споживчий попит не зазнає різких коливань.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштує картопля в українських супермаркетах та де вона найдешевша 10 жовтня. 

Читайте також:

Як змінювалася вартість картоплі

За інформацією аналітичного порталу "Мінфін", найвищий рівень цін на картоплю цього року було зафіксовано на початку серпня. Тоді за кілограм овочу українцям доводилося сплачувати в середньому близько 30 гривень, що стало своєрідним ціновим піком сезону.

Втім, уже у вересні ситуація на ринку помітно змінилася — із надходженням нового врожаю пропозиція збільшилася, і вартість картоплі суттєво знизилася. Середня ціна впала майже вдвічі — до приблизно 17,15 грн за кілограм, і протягом усього першого осіннього місяця цей показник залишався стабільним, без істотних коливань.

Що відбувається з цінами на картоплю зараз

У жовтні вартість картоплі "замерла" на рівні 15-16 грн/кг і практично не змінюється вже понад тиждень. В українських супермаркетах 10 жовтня 2025 року в овочевих відділах можна побачити такі цінники на картоплю:

  • АТБ — 13,45 грн/кг. 
  • Metro — 13,80 грн/кг;
  • Фора — 13,90 грн/кг;
  • Auchan — 14,70 грн/кг;
  • VARUS — 14,70 грн/кг;
  • NOVUS — 14,99 грн/кг;
  • Сільпо — 16,80 грн/кг;
  • Мега Маркет — 18,90 грн/кг.
Ціни на картоплю
Ціни на картоплю 10 жовтня. Графіка: Новини.LIVE

Чи буде дорожчати картопля найближчим часом

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що майже усі овочі з борщового набору, в тому числі картопля, наприкінці жовтня додадуть в ціні.

За його словами, кінець вересня-початок жовтня — найбільш вдалий період, щоб купити овочі по низькій ціні.

ціни в Україні ціни картопля супермаркет ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
