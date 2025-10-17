Відео
Відео

Економіка Час робити запаси на зиму — що відбувається з цінами на картоплю

Час робити запаси на зиму — що відбувається з цінами на картоплю

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 18:03
Бюджетні ціни на картоплю — де купити дешевше і що змінилося в Україні
Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети не поспішають змінювати ціни на картоплю — на ринку більше місяця спостерігається відносна стабільність. Це пояснюється достатніми запасами цьогорічного врожаю і балансом між попитом/пропозицією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю популярного продукту станом на 17 жовтня.

Читайте також:

Скільки коштує картопля в Україні

За даними Мінфіну, середня вартість кілограму картоплі перебуває на рівні 14,90 грн. Найвищі ціни спостерігали в серпні, коли доводилося віддавати близько 30 грн/кг. Як тільки фермери зібрали вдосталь урожаю, показники в супермаркетах вирівнялися і вже більше місяця майже не змінюються.

Ми перевірили, за скільки продають кілограм білої картоплі в популярних мережах магазинів. Десь ціни наближені до середньої по Україні, а в деяких закладах відчутно відрізняються. Станом на п’ятницю, 17 жовтня, в овочевих відділах можна побачити таку вартість продукту:

  • АТБ — 13,45 грн/кг;
  • Фора — 13,90 грн/кг;
  • Варус — 14,70 грн/кг;
  • Ашан — 14,99 грн/кг;
  • Новус — 15,39 грн/кг;
  • Сільпо — 16,80 грн/кг;
  • МегаМаркет — 18,90 грн/кг.
Час робити запаси на зиму — що відбувається з цінами на картоплю - фото 1
Вартість білої картоплі в Україні. Фото: Новини.LIVE

Які продукти подорожчали в Україні

За даними Державної служби статистики, найбільше в річному розрізі подорожчали курячі яйця: станом на вересень споживачі платили за десяток близько 54,2 грн, що на 53% більше, ніж в аналогічний період 2024 року. Досить відчутно виросли ціни на свинину — плюс 38%, куряче філе — плюс 35%, тушки курки — плюс 30%.

Хоча деякі продукти навіть подешевшали. Наприклад, у вересні менше коштували сезонні овочі: капуста —14,2 грн/кг (-49,4%), буряк — 11,2 грн/кг (-21%), морква — 13,3 грн/кг (-20,3%), цибуля — 13,1 грн/кг (-16,3%), картопля — 17,9 грн/кг (-13,3%).

Нагадаємо, вартість яєць у супермаркетах знову почала зростати. Ціна десятка коливається від 54,90 до 70,48 грн станом на середину жовтня. Експерти прогнозують подальше дорожчання через сезонні фактори.

Також ми писали, що ціни на куряче філе в Україні трохи знизилися — у середньому до 232 грн/кг. Але з приходом холодів експерти прогнозують подорожчання через збільшення витрат виробників.

товари покупки картопля супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
