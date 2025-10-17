Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пора делать запасы на зиму — что происходит с ценами на картофель

Пора делать запасы на зиму — что происходит с ценами на картофель

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 17:12
обновлено: 18:03
Бюджетные цены на картофель — где купить дешевле и что изменилось в Украине
Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты не спешат менять цены на картофель — на рынке больше месяца наблюдается относительная стабильность. Это объясняется достаточными запасами урожая этого года и балансом между спросом/предложением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью популярного продукта по состоянию на 17 октября.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит картофель в Украине

По данным Минфина, средняя стоимость килограмма картофеля находится на уровне 14,90 грн. Самые высокие цены наблюдали в августе, когда приходилось отдавать около 30 грн/кг. Как только фермеры собрали достаточно урожая, показатели в супермаркетах выровнялись и уже больше месяца почти не меняются.

Мы проверили, по сколько продают килограмм белого картофеля в популярных сетях магазинов. Где-то цены приближены к средней по Украине, а в некоторых заведениях ощутимо отличаются. По состоянию на пятницу, 17 октября, в овощных отделах можно увидеть такую стоимость продукта:

  • АТБ — 13,45 грн/кг;
  • Фора — 13,90 грн/кг;
  • Варус — 14,70 грн/кг;
  • Ашан — 14,99 грн/кг;
  • Новус — 15,39 грн/кг;
  • Сільпо — 16,80 грн/кг;
  • МегаМаркет — 18,90 грн/кг.
Пора делать запасы на зиму — что происходит с ценами на картофель - фото 1
Стоимость белого картофеля в Украине. Фото: Новини.LIVE

Какие продукты подорожали в Украине

По данным Государственной службы статистики, больше всего в годовом разрезе подорожали куриные яйца: по состоянию на сентябрь потребители платили за десяток около 54,2 грн, что на 53% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Довольно ощутимо выросли цены на свинину — плюс 38%, куриное филе — плюс 35%, тушки курицы — плюс 30%.

Хотя некоторые продукты даже подешевели. Например, в сентябре меньше стоили сезонные овощи: капуста —14,2 грн/кг (-49,4%), свекла — 11,2 грн/кг (-21%), морковь — 13,3 грн/кг (-20,3%), лук — 13,1 грн/кг (-16,3%), картофель — 17,9 грн/кг (-13,3%).

Напомним, стоимость яиц в супермаркетах снова начала расти. Цена десятка колеблется от 54,90 до 70,48 грн по состоянию на середину октября. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание из-за сезонных факторов.

Также мы писали, что цены на куриное филе в Украине немного снизились — в среднем до 232 грн/кг. Но с приходом холодов эксперты прогнозируют подорожание из-за увеличения расходов производителей.

товары покупки картошка супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации