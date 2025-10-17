Бюджетные цены на картофель — где купить дешевле и что изменилось в Украине

Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинские супермаркеты не спешат менять цены на картофель — на рынке больше месяца наблюдается относительная стабильность. Это объясняется достаточными запасами урожая этого года и балансом между спросом/предложением.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью популярного продукта по состоянию на 17 октября.

Сколько стоит картофель в Украине

По данным Минфина, средняя стоимость килограмма картофеля находится на уровне 14,90 грн. Самые высокие цены наблюдали в августе, когда приходилось отдавать около 30 грн/кг. Как только фермеры собрали достаточно урожая, показатели в супермаркетах выровнялись и уже больше месяца почти не меняются.

Мы проверили, по сколько продают килограмм белого картофеля в популярных сетях магазинов. Где-то цены приближены к средней по Украине, а в некоторых заведениях ощутимо отличаются. По состоянию на пятницу, 17 октября, в овощных отделах можно увидеть такую стоимость продукта:

АТБ — 13,45 грн/кг;

Фора — 13,90 грн/кг;

Варус — 14,70 грн/кг;

Ашан — 14,99 грн/кг;

Новус — 15,39 грн/кг;

Сільпо — 16,80 грн/кг;

МегаМаркет — 18,90 грн/кг.

Стоимость белого картофеля в Украине. Фото: Новини.LIVE

Какие продукты подорожали в Украине

По данным Государственной службы статистики, больше всего в годовом разрезе подорожали куриные яйца: по состоянию на сентябрь потребители платили за десяток около 54,2 грн, что на 53% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Довольно ощутимо выросли цены на свинину — плюс 38%, куриное филе — плюс 35%, тушки курицы — плюс 30%.

Хотя некоторые продукты даже подешевели. Например, в сентябре меньше стоили сезонные овощи: капуста —14,2 грн/кг (-49,4%), свекла — 11,2 грн/кг (-21%), морковь — 13,3 грн/кг (-20,3%), лук — 13,1 грн/кг (-16,3%), картофель — 17,9 грн/кг (-13,3%).

Напомним, стоимость яиц в супермаркетах снова начала расти. Цена десятка колеблется от 54,90 до 70,48 грн по состоянию на середину октября. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание из-за сезонных факторов.

Также мы писали, что цены на куриное филе в Украине немного снизились — в среднем до 232 грн/кг. Но с приходом холодов эксперты прогнозируют подорожание из-за увеличения расходов производителей.