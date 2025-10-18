Видео
Дата публикации 18 октября 2025 17:12
обновлено: 18:06
В Украине ощутимо подорожали помидоры — сколько теперь стоит килограмм томатов
Помидоры в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы начали замечать постепенное подорожание продуктов в супермаркетах, особенно сезонных. Такая тенденция затронула востребованный на каждой кухне овощ — помидоры. Мы промониторили цены в популярных сетях и выяснили, где потребителям выгоднее купить томаты в октябре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на помидоры в Украине.

Читайте также:

Стоимость томатов в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя цена красных помидоров по Украине находится на уровне 87,26 грн/кг. В конце сентября показатель был ниже — 74,85 грн/кг. Таким образом произошло заметное удорожание продукта, но тенденция характерна для рынка, учитывая приближение холодов.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько стоит килограмм томатов. Зная цены, потребители смогут остановить выбор на лучшем для себя варианте. По состоянию на субботу, 18 октября, обычные красные помидоры в Украине стоят:

  • Новус — 84,99 грн/кг;
  • Метро — 89,90 грн/кг;
  • Фора — 89,90 грн/кг;
  • Ашан — 89,90 грн/кг;
  • Сільпо — 99 грн/кг;
  • АТБ — 96,89 грн/кг;
  • Варус — 99,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 99,90 грн/кг.
Цены на помидоры могут неприятно удивить — что происходит - фото 1
Стоимость помидоров в Сільпо. Фото: скриншот

Цены на тепличные помидоры растут

По данным EastFruit, в октябре украинские производители начали интенсивно повышать отпускные цены на томаты. Аналитики связывают тенденцию со снижением предложения из-за сезонного фактора и одновременным увеличением спроса на тепличные овощи.

"Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов малообъемные и нестабильные. Так, в большинстве стационарных комбинатах созревание овощей сильно замедлилось из-за похолодания, а поставки из парниковых теплиц прекратились вообще", — говорится на портале.

Эту нехватку не удается компенсировать импортной продукцией. Как результат, по состоянию на середину октября тепличные комбинаты реализуют помидоры на 16% дороже в среднем, чем в аналогичный период 2024 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине цены на картофель долгое время не двигаются. Популярные супермаркеты не спешат менять стоимость, продавая килограмм востребованного овоща по 14,90 грн/кг в среднем.

Также мы писали, что в Украине снова дорожают яйца — цена десятка выросла до 55-70 грн в разных супермаркетах. Эксперты объяснили это сезонностью, снижением производства и подорожанием кормов.

овощи покупки помидоры супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
