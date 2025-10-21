Ціни на яйця різко змінилися — що відбувається в супермаркетах і скільки коштує десяток

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З настанням холодної пори року ціни на продукти в Україні почали зростати. Зокрема, зміни відобразилися на вартості курячих яєць. Експерти прогнозують, що взимку цей затребуваний на кухні товар подорожчає ще більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в українських супермаркетах.

Скільки коштує десяток яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна десятка курячих яєць категорії С1 перебуває на рівні 73,53 грн станом на 21 жовтня 2025 року. Але в багатьох супермаркетах мінімальна вартість починається від 60 грн, тобто економія досі присутня. Також заощаджувати допомагають регулярні знижки і поштучний товар.

Ми дізналися, яку найменшу суму потрібно віддати споживачам у різних мережах супермаркетів за звичайну упаковку яєць (10 шт.). Результат виявився таким:

Варус — 55,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 62,69 грн;

Ашан — 65,30 грн;

АТБ — 65,90 грн;

Фора — 65,90 грн;

Метро — 72,28 грн;

МегаМаркет — 78,20 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, на початку жовтня 2025 року мінімальні ціни в супермаркетах були нижчими. Так, у Новусі десяток віддавали по 59,99 грн, в АТБ — по 55,90 грн, у Форі — по 59,90 грн, в Ашані — по 59,90 грн, у Метро — по 66,46 грн, у МегаМаркеті — по 60,50 грн. Лише в Сільпо та Варусі вартість залишилася на попередньому рівні.

Ціна поштучних яєць

В деяких магазинах продають нефасовані курячі яйця, які традиційно коштують дешевше, ніж упаковані. Але навіть вони подорожчали, тож тепер рівень економії відчутно знизився. Наприклад, довгий час поштучний продукт категорії С2 у Варусі коштував усього 3,99 грн, а станом на 21 жовтня — вже 4,69 грн.

У Новусі, Ашані та Форі ціна перебувала на рівні 4,89 грн/шт. на початку жовтня, у МегаМаркеті — 6 грн/шт. За кілька тижнів цінники змінилися у бік збільшення: Новус продає яйця категорії С1 по 5,64 грн/шт., Ашан — по 5,70 грн/шт., Фора — по 5,69 грн/шт., а МегаМаркет — по 6,50 грн/шт.

Нагадаємо, українців можуть неприємно вразити жовтневі ціни на помідори в супермаркетах. Середня ціна червоних томатів перебуває на рівні 87-90 грн/кг, що більше на понад 10 грн, ніж наприкінці вересня.

Також ми писали, що ціни на картоплю в Україні стабільні. Середня вартість — на рівні 14,90 грн/кг у жовтні. В супермаркетах продукт коштував від 13,45 грн (АТБ) до 18,90 грн (МегаМаркет).