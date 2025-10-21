Цены на яйца резко изменились — что происходит в супермаркетах и сколько стоит десяток

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С наступлением холодного времени года цены на продукты в Украине начали расти. В частности изменения отразились на стоимости куриных яиц. Эксперты прогнозируют, что зимой этот востребованный на кухне товар подорожает еще больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в украинских супермаркетах.

Сколько стоит десяток яиц

Согласно Минфину, средняя цена десятка куриных яиц категории С1 находится на уровне 73,53 грн по состоянию на 21 октября 2025 года. Но во многих супермаркетах минимальная стоимость начинается от 60 грн, то есть экономия до сих пор присутствует. Также сберечь деньги помогают регулярные скидки и поштучный товар.

Мы узнали, какую наименьшую сумму нужно отдать потребителям в разных сетях супермаркетов за обычную упаковку яиц (10 шт.). Результат оказался таким:

Варус — 55,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 62,69 грн;

Ашан — 65,30 грн;

АТБ — 65,90 грн;

Фора — 65,90 грн;

Метро — 72,28 грн;

МегаМаркет — 78,20 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, в начале октября 2025 года минимальные цены в супермаркетах были ниже. Так, в Новусе десяток отдавали по 59,99 грн, в АТБ — по 55,90 грн, в Форе — по 59,90 грн, в Ашане — по 59,90 грн, в Метро — по 66,46 грн, в МегаМаркете — по 60,50 грн. Только в Сільпо и Варусе стоимость осталась на прежнем уровне.

Цена поштучных яиц

В некоторых магазинах продают нефасованные куриные яйца, которые традиционно стоят дешевле, чем упакованные. Но даже они подорожали, и теперь уровень экономии ощутимо снизился. Например, долгое время поштучный продукт категории С2 в Варусе стоил всего 3,99 грн, а по состоянию на 21 октября — уже 4,69 грн.

В Новусе, Ашане и Форе цена находилась на уровне 4,89 грн/шт. в начале октября, в МегаМаркете — 6 грн/шт. За несколько недель ценники изменились в сторону увеличения: Новус продает яйца категории С1 по 5,64 грн/шт., Ашан — по 5,70 грн/шт., Фора — по 5,69 грн/шт., а МегаМаркет — по 6,50 грн/шт.

Напомним, украинцев могут неприятно поразить октябрьские цены на помидоры в супермаркетах. Средняя цена красных томатов находится на уровне 87-90 грн/кг, что больше более чем на 10 грн, нежели в конце сентября.

Также мы писали, что цены на картофель в Украине стабильные — средняя стоимость находилась на уровне 14,90 грн/кг в октябре. В супермаркетах продукт продавали от 13,45 грн (АТБ) до 18,90 грн (МегаМаркет).