Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут купить продукты со скидками до 50% — какие именно

Украинцы могут купить продукты со скидками до 50% — какие именно

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:33
обновлено: 11:44
В АТБ резко снизили цены на продукты — что отдают со скидками до 50%
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С наступлением холодов немало продуктов питания подорожали в Украине. Однако потребители могут экономить на любимых товарах, следя за скидками в супермаркетах. В частности цены в АТБ ощутимо упали, сделав продукты более доступными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары украинцы могут приобрести в АТБ со скидками до 50%.

Реклама
Читайте также:

Большие скидки в АТБ

Посетителям супермаркета отдают востребованные продукты намного дешевле. Наличие скидок не означает порчу еды или окончание срока годности, просто магазинам нужно освободить места на полках для нового ассортимента. А снижение цен — эффективный стимул для потребителей активнее покупать.

Мы промониторили интернет-магазин АТБ и узнали, за какие товары украинцы могут заплатить до 50% меньше по состоянию на 24 октября 2025 года. Большие скидки действуют на:

  • шоколад — 46,90 грн вместо 89,50 грн (-47%);
  • пельмени с мясом индейки — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%);
  • мороженое 0,5 кг — 114,50 грн вместо 208,90 грн (-45%);
  • напиток винный слабоалкогольный — 98 грн вместо 176,40 грн (-44%);
  • чай — 40,70 грн вместо 72,90 грн (-44%);
  • пиво 1,96 л — 53,50 грн вместо 93,90 грн (-43%);
  • конфеты желейные — 19,90 грн вместо 34,40 грн (-42%);
  • кофе молотый — 179,90 грн вместо 306,90 грн (-41%);
  • колбасу — 339,89 грн вместо 575,89 грн (-40%);
  • крабовые палочки — 51,50 грн вместо 86,90 грн (-40%).
Украинцы могут купить продукты со скидками до 50% — какие именно - фото 1
Скидки на товары в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на овощи и фрукты

С наступлением поздней осени традиционно дорожают сезонные овощи и фрукты, но посетители АТБ могут купить любимые продукты дешевле. Например, со скидкой 25% уже продают мандарины — 59,95 грн/кг вместо 79,95 грн. Также 18% получится сэкономить на авокадо — цену снизили с 219,95 грн/кг до 179,95 грн.

Скидка 13% действует на цветную капусту (51,89 грн/кг вместо 59,89 грн), 11% — на мытую морковь (15,89 грн/кг вместо 17,89 грн), 10% — на грибы шампиньоны (133,95 грн/кг вместо 149,89 грн), 9% — на банан (56,95 грн/кг вместо 62,89 грн), 7% — на синий виноград (64,95 грн/кг вместо 69,95 грн).

Напомним, мы проверили динамику цен на зарядные станции в двух популярных интернет-магазинах Украины. Стоимость многих товаров увеличилась всего за неделю из-за возвращения графиков отключений света.

Также мы писали, что Национальный банк оставил учетную ставку на уровне 15,5% в октябре. Замедление инфляции будет сдерживать высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

товары АТБ супермаркет цены на продукты скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации