В АТБ резко снизили цены на продукты — что отдают со скидками до 50%

С наступлением холодов немало продуктов питания подорожали в Украине. Однако потребители могут экономить на любимых товарах, следя за скидками в супермаркетах. В частности цены в АТБ ощутимо упали, сделав продукты более доступными.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары украинцы могут приобрести в АТБ со скидками до 50%.

Большие скидки в АТБ

Посетителям супермаркета отдают востребованные продукты намного дешевле. Наличие скидок не означает порчу еды или окончание срока годности, просто магазинам нужно освободить места на полках для нового ассортимента. А снижение цен — эффективный стимул для потребителей активнее покупать.

Мы промониторили интернет-магазин АТБ и узнали, за какие товары украинцы могут заплатить до 50% меньше по состоянию на 24 октября 2025 года. Большие скидки действуют на:

шоколад — 46,90 грн вместо 89,50 грн (-47%);

пельмени с мясом индейки — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%);

мороженое 0,5 кг — 114,50 грн вместо 208,90 грн (-45%);

напиток винный слабоалкогольный — 98 грн вместо 176,40 грн (-44%);

чай — 40,70 грн вместо 72,90 грн (-44%);

пиво 1,96 л — 53,50 грн вместо 93,90 грн (-43%);

конфеты желейные — 19,90 грн вместо 34,40 грн (-42%);

кофе молотый — 179,90 грн вместо 306,90 грн (-41%);

колбасу — 339,89 грн вместо 575,89 грн (-40%);

крабовые палочки — 51,50 грн вместо 86,90 грн (-40%).

Скидки на товары в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на овощи и фрукты

С наступлением поздней осени традиционно дорожают сезонные овощи и фрукты, но посетители АТБ могут купить любимые продукты дешевле. Например, со скидкой 25% уже продают мандарины — 59,95 грн/кг вместо 79,95 грн. Также 18% получится сэкономить на авокадо — цену снизили с 219,95 грн/кг до 179,95 грн.

Скидка 13% действует на цветную капусту (51,89 грн/кг вместо 59,89 грн), 11% — на мытую морковь (15,89 грн/кг вместо 17,89 грн), 10% — на грибы шампиньоны (133,95 грн/кг вместо 149,89 грн), 9% — на банан (56,95 грн/кг вместо 62,89 грн), 7% — на синий виноград (64,95 грн/кг вместо 69,95 грн).

