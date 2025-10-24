Відео
Українці можуть купити продукти зі знижками до 50% — які саме

Українці можуть купити продукти зі знижками до 50% — які саме

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:33
Оновлено: 11:44
В АТБ різко знизили ціни на продукти — що віддають зі знижками до 50%
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З настанням холодів чимало продуктів харчування подорожчали в Україні. Однак споживачі можуть економити на улюблених товарах, слідкуючи за знижками в супермаркетах. Зокрема ціни в АТБ відчутно впали, зробивши продукти більш доступними.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари українці можуть придбати в АТБ зі знижками до 50%.

Читайте також:

Великі знижки в АТБ

Відвідувачам супермаркету віддають затребувані продукти набагато дешевше. Наявність знижок не означає псування їжі чи закінчення терміну придатності, просто магазинам потрібно звільнити місця на полицях для нового асортименту. А зниження цін — ефективний стимул для споживачів активніше купувати.

Ми промоніторили інтернет-магазин АТБ і дізналися, за які товари українці можуть заплатити до 50% менше станом на 24 жовтня 2025 року. Великі знижки діють на:

  • шоколад — 46,90 грн замість 89,50 грн (-47%);
  • пельмені з м'ясом індички — 105,90 грн замість 196 грн (-45%);
  • морозиво 0,5 кг — 114,50 грн замість 208,90 грн (-45%);
  • напій винний слабоалкогольний — 98 грн замість 176,40 грн (-44%);
  • чай — 40,70 грн замість 72,90 грн (-44%);
  • пиво 1,96 л — 53,50 грн замість 93,90 грн (-43%);
  • цукерки желейні — 19,90 грн замість 34,40 грн (-42%);
  • каву мелену — 179,90 грн замість 306,90 грн (-41%);
  • ковбасу — 339,89 грн замість 575,89 грн (-40%);
  • крабoві палички — 51,50 грн замість 86,90 грн (-40%).
Українці можуть купити продукти зі знижками до 50% — які саме - фото 1
Знижки на товари в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на овочі та фрукти

З настанням пізньої осені традиційно дорожчають сезонні овочі та фрукти, але відвідувачі АТБ можуть купити улюблені продукти дешевше. Наприклад, зі знижкою 25% вже продають мандарини — 59,95 грн/кг замість 79,95 грн. Також 18% вийде зекономити на авокадо — ціну знизили з 219,95 грн/кг до 179,95 грн.

Знижка 13% діє на цвітну капусту (51,89 грн/кг замість 59,89 грн), 11% — на миту моркву (15,89 грн/кг замість 17,89 грн), 10% — на гриби печериці (133,95 грн/кг замість 149,89 грн), 9% — на банан (56,95 грн/кг замість 62,89 грн), 7% — на синій виноград (64,95 грн/кг замість 69,95 грн).

Нагадаємо, ми перевірили динаміку цін на зарядні станції у двох популярних інтернет-магазинах України. Вартість багатьох товарів збільшилася всього за тиждень через повернення графіків відключень світла.

Також ми писали, що Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5% у жовтні. Сповільнення інфляції буде стримувати високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

товари АТБ супермаркет ціни на продукти знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
