Магазины переписали цены на зарядные станции — новая стоимость

Дата публикации 23 октября 2025 12:02
обновлено: 12:05
Цены на зарядные станции — как изменились в COMFY и Цитрусе после обстрелов (графика)
Зарядная станция EcoFlow. Фото: Google Maps

В Украине увеличился спрос на альтернативные источники питания, учитывая регулярные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры. Люди начали активнее покупать бензиновые генераторы, повербанки, зарядные станции и пр. Однако продавцы, анализируя востребованность на товары, могли повысить цены. Подобные ситуации неоднократно случались после массированных атак по энергетике.

Редакция Новини.LIVE промониторила сайты двух популярных интернет-магазинов и выяснила, изменились ли цены на зарядные станции в период с 13 по 23 октября.

Читайте также:

Мы проверили стоимость пяти моделей зарядных станций (выбирали самые популярные позиции) в COMFY и Цитрусе. Сначала зафиксировали показатели по состоянию на 09:00 в понедельник, 13 октября. Затем сравнили с актуальными ценами на утро, 21-23 октября.

Результат оказался интересным и показательным, поскольку в ночь на 22 октября россияне в очередной раз обстреляли Украину, целясь в объекты критической инфраструктуры. Это повлияло на стоимость некоторых зарядных станций.

Как изменились цены в COMFY

Важное наблюдение: 13 октября магазин указывал скидку на товары в процентах, но впоследствии отображение цены на сайте изменилось, усложнив понимание, сколько покупатели могут сэкономить.

Одна из самых популярных позиций в COMFY — универсальная зарядная станция AlphaESS BLACKBEE 1000 1036Wh 1000W. 13 октября магазин продавал ее по 31 999 грн, но действовала скидка 28%, поэтому цена составляла 22 999 грн. Через неделю, 21 октября, стартовая стоимость снизилась до 27 999 грн, но скидка отсутствовала, поэтому фактически товар подорожал. А уже на следующий день станция стоила 25 499 грн.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 1
Стоимость станции AlphaESS BLACKBEE. Фото: Новини.LIVE

Вторая позиция — универсальная зарядная станция Choetech BS008 2048Wh 2400W. Начальная цена 13 октября — 45 555 грн, со скидкой 12% — 39 999 грн. В четверг, 23 октября, товар со скидкой стоил уже 43 999 грн, а стартовая сумма осталась неизменной (45 555 грн).

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 2
Стоимость станции Choetech BS008. Фото: Новини.LIVE

Третье популярное устройство — универсальная зарядная станция Anker SOLIX C1000X 1056Wh 1800W (A1761). Стартовая цена не обновилась за неделю — 38 999 грн. Однако 13 октября скидка 23% позволяла приобрести товар за 29 999 грн, а 22-23 октября цена (тоже с учетом скидки) поднялась до 33 999 грн.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 3
Стоимость станции Anker SOLIX C1000X. Фото: Новини.LIVE

Универсальная зарядная станция Choetech BS061 1024Wh 1200w 13 октября стоила 27 999 грн (со скидкой 7% — 25 999 грн). Стартовая цена спустя неделю с лишним не изменилась, но товар с учетом актуальной скидки подорожал до 26 999 грн.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 4
Стоимость станции Choetech BS061. Фото: Новини.LIVE

Наконец, универсальную зарядную станцию Anker SOLIX F2000 Portable Power Station 2048Wh 2300W сначала продавали за 79 999 грн, а со скидкой 34% цена снизилась до 52 999 грн. По состоянию на четверг, 23 октября, скидка существенно уменьшилась, поскольку стоимость поднялась до 69 999 грн.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 5
Стоимость станции Anker SOLIX. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены в Цитрусе

Аналогичные подсчеты мы провели с популярными товарами в магазине "Цитрус". Например, зарядная станция EcoFlow RIVER 3 UPS (245 Вт*ч/300 Вт) стоила 11 999 грн по состоянию на 13 октября. Уже во вторник, 21 октября, ее продавали за аналогичную цену, но с актуальной скидкой 20%. То есть фактически стоимость находилась на уровне 14 999 грн. Кстати, уже на следующий день прибора не было в наличии.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 6
Стоимость станции EcoFlow RIVER 3 UPS. Фото: Новини.LIVE

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 PRO имела стартовую цену 39 999 грн более недели назад, но со скидкой 13% ее можно было купить за 34 999 грн. Аналогичная стоимость и размер скидки остались по состоянию на 23 октября, то есть для потребителей ничего не изменилось.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 7
Стоимость станции EcoFlow RIVER 2 PRO. Фото: Новини.LIVE

Такая же ситуация с зарядной станцией EcoFlow DELTA 2 (1024 Вт*ч). 13 октября она стоила 56 999 грн, а со скидкой 12% — 49 999 грн. Во время второй проверки цены выяснилось, что никаких изменений магазин не ввел.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 8
Стоимость станции EcoFlow DELTA 2. Фото: Новини.LIVE

Зарядную станцию Jackery Explorer 1000 Plus (1264.64 Вт*ч/2000 Вт) продавали по начальной стоимости 47 999 грн, а скидка 13% снизила сумму до 41 999 грн. По состоянию на 23 октября показатели не изменились, однако товара не было в наличии. Еще за два дня до того модель реализовали без ограничений.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 9
Стоимость станции Jackery Explorer. Фото: Новини.LIVE

Наконец, стоимость зарядной станции EcoFlow DELTA Pro (3600 Вт*ч) 13 октября находилась на уровне 110 999 грн, а со скидкой 12% — 97 998 грн. Во вторник, 21 октября, цены остались без изменений. Уже на следующий день товар исчез из продажи.

Магазины переписали цены на зарядные станции - новая стоимость - фото 10
Стоимость станции EcoFlow DELTA Pro. Фото: Новини.LIVE

Мониторинг магазинов показал: некоторые популярные модели альтернативных источников питания действительно подорожали после новых обстрелов России. Во-первых, повлиял рост спроса среди потребителей, во-вторых, продавцы стараются реагировать на рыночную ситуацию, а не замораживать цены.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине резко вырос спрос на бензиновые генераторы ввиду отключения света. Цены уже выросли на 10-15% по сравнению с сентябрем. До конца года товары могут подорожать еще на 20-30%.

Также мы писали, что с наступлением холодов владельцам электрокаров в Украине советуют подготовиться к возможным отключениям света. Стоит иметь резервный источник питания, например, стационарную систему с батареями.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
