Видео

Спрос на генераторы резко вырос — что будет с ценами в Украине

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:35
обновлено: 11:57
Ажиотаж на бензиновые генераторы — что может быть с ценами до конца 2025 года
Генераторы для дома. Фото: Google Maps

Из-за комбинированных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры возросла вероятность блэкаута зимой. Украинцы начинают задумываться над приобретением резервного источника питания, в частности повербанка, бензинового генератора и пр. Возникает вопрос, могут ли измениться цены на такие товары в случае массовых отключений электроэнергии.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижида, что будет с ценами на генераторы в ближайшее время.

Подорожают ли генераторы в Украине

После отключений света в Киеве и некоторых других регионах вследствие террористических атак России украинцы начали заблаговременно готовиться к потенциальным блэкаутам. По словам специалиста, в начале октября 2025 года объемы продаж генераторов выросли на 40-60% в интернет-магазинах.

Даже в городах, где до сих пор не было проблем с поставками электроэнергии, спрос на альтернативные источники питания увеличился. Очевидно, ажиотаж среди покупателей повлиял на цены, причем удорожание возможно в несколько этапов.

"В розничной торговле цены на генераторы поднялись на 10-15% по сравнению с сентябрем. Если дефицит электроэнергии усилится, то подорожание может произойти еще на 20-30% до конца года", — пояснил Владимир Чижид.

Потребители чаще всего выбирают именно портативные модели — бензиновые генераторы с мощностью до 3 кВт. Этого хватает для питания самой необходимой техники дома: холодильника, обогревателя, стиральной машины и т.д.

Где снять наличные во время блэкаута

Ранее мы рассказывали, где можно снять деньги с банковской карты в период массового отключения электроэнергии. Ведь не исключено, что в магазинах и других заведениях будут проблемы с безналичными платежами.

Имея опыт работы во время предыдущих блэкаутов, многие банковские учреждения присоединились к системе Power Banking. Это означает, что они могут работать даже при отключениях света. Поэтому достаточно прийти в отделение и снять наличные в банкомате. Среди таких банков — Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ и другие.

Плюс во многих супермаркетах, аптеках и АЗС действует услуга "Наличные на кассе", которая позволяет получить средства с банковской карты при оплате покупки. Поэтому без бумажных денег в блэкаут украинцы точно не останутся.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за риска отключений света владельцам электрокаров стоит иметь резервный источник питания. Эксперты советуют заранее рассчитать потребление авто и выбрать устройство, которое обеспечит заряд.

Также мы писали, что украинцам стоит задуматься над приобретением бензинового генератора, который сможет обеспечить питанием дом. Тогда не придется волноваться из-за отсутствия света зимой.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
