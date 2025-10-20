Если будут блэкауты — к чему готовиться родителям школьников и дошкольников

Дети рисуют во время отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова растут риски длительных отключений электроэнергии зимой. Энергетики предупреждают, что в случае масштабных повреждений сети блэкауты могут длиться по несколько часов или даже суток. Это непосредственно повлияет на работу школ и детских садов.

Новини.LIVE выясняли, как к блэкаутам готовятся образовательные учреждения и что стоит знать родителям.

Как будут работать школы

"У каждого учебного заведения есть свой план действий на случай длительных отключений. Приоритетом, конечно, будет оставаться очное обучение, но при условии наличия укрытия, отопления и генератора", — рассказал Новини.LIVE заместитель директора одного из столичных лицеев Иван Жеребко.

Он отметил, что те школы, где есть техническая возможность, будут продолжать обучение в очном формате, даже если будут введены графики отключений электроэнергии.

"По факту мы так работали прошлой зимой: несмотря на отключение электроэнергии, в школах занятия продолжались. Дети с собой приносили настольные лампы, работавшие от повербанков, или же в отдельных классах родители позаботились о свете от отдельных элементов питания", — отметил педагог.

Он отметил, что в дистанционный режим школы могут переходить, если нет света и воды.

"Последний блэкаут в столице привел к тому, что ученики нашего лицея работали в дистанционном режиме. Потому что если вопрос с электроэнергией еще можно решить, то без воды в школе, где сотни детей, находиться невозможно", — добавил Жеребко.

В целом, по его словам, при длительных отключениях электроэнергии возможны следующие изменения в расписании:

сокращение продолжительности уроков до 30-35 минут;

перенос занятий на более светлую часть дня;

введение гибкого графика, например, занятий в субботу.

В целом заместитель директора посоветовал родителям поинтересоваться планом работы учебного заведения, чтобы понимать, как действовать в случае блэкаутов.

"Это можно выяснить или у классного руководителя, или у директора школы, или через родительский комитет. Насколько я знаю, то сейчас абсолютно все педагоги заинтересованы в как можно более широком информировании родителей относительно таких моментов", — добавил он.

Как будут работать детские сады

Для детсадов ситуация сложнее, ведь малыши нуждаются в постоянном присмотре, рассказала Новини.LIVE воспитательница одного из детских садов Киева Ирина Науменко.

"Насколько я знаю, то большинство общин планируют оставлять работающими только те заведения, где, кроме укрытия, есть автономное отопление или генератор. Если же таких условий нет, то детей могут временно перевести в другие сады поблизости", — пояснила она.

По словам воспитательницы, в некоторых случаях рабочий день будет сокращен, и дети будут оставаться в дошкольном учреждении только до обеда.

"При этом приоритет будут отдавать тем семьям, где оба родителя не могут остаться дома, или работают в сфере критической инфраструктуры", — добавила Ирина Науменко.

Что будет с питанием детей

Педагоги заверили, что и школы, и садики готовы к возможным перебоям с электричеством. Некоторые заведения устанавливают газовые или твердотопливные плиты, закупают термосы для сохранения теплых блюд.

Поэтому в случае коротких отключений, в школах и детских садах питание останется привычным, но если электроснабжения не будет длительное время, меню будет упрощено: холодные завтраки, бутерброды, каши, овощи, горячие напитки в термосах.

