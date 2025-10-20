Якщо будуть блекаути — до чого готуватися батькам школярів і дошкільнят

Діти малюють під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову зростають ризики тривалих відключень електроенергії взимку. Енергетики попереджають, що у разі масштабних пошкоджень мережі блекаути можуть тривати по кілька годин або навіть діб. Це безпосередньо вплине на роботу шкіл і дитячих садочків.

Новини.LIVE з'ясовували, як до блекаутів готуються освітні заклади й що варто знати батькам.

Як працюватимуть школи

"У кожного навчального закладу є свій план дій на випадок тривалих відключень. Пріоритетом, звичайно, залишатиметься очне навчання, але за умови наявності укриття, опалення та генератора", — розповів Новини.LIVE заступник директора одного зі столичних ліцеїв Іван Жеребко.

Він зазначив, що ті школи, де є технічна можливість, продовжуватимуть навчання в очному форматі, навіть якщо будуть введені графіки відключень електроенергії.

"По факту ми так працювали минулої зими: попри відключення електроенергії, у школах заняття продовжувались. Діти із собою приносили настільні лампи, що працювали від повербанків, або ж в окремих класах батьки подбали про світло від окремих елементів живлення", — зазначив педагог.

Він наголосив, що у дистанційний режим школи можуть переходити, якщо немає світла та води.

"Останній блекаут у столиці призвів до того, що учні нашого ліцею працювали у дистанційному режимі. Бо якщо питання з електроенергією ще можна вирішити, то без води у школі, де сотні дітей, перебувати неможливо", — додав Жеребко.

Загалом, за його словами, при тривалих відключеннях електроенергії можливі такі зміни у розкладі:

скорочення тривалості уроків до 30-35 хвилин;

перенесення занять на найсвітлішу частину дня;

запровадження гнучкого графіка, наприклад, занять у суботу.

Загалом заступник директора порадив батькам поцікавитися планом роботи навчального закладу, щоб розуміти, як діяти у випадку блекаутів.

"Це можна з'ясувати або у класного керівника, або у директора школи, або через батьківський комітет. Наскільки я знаю, то зараз абсолютно всі педагоги зацікавлені у якомога ширшому інформуванню батьків щодо таких моментів", — додав він.

Як працюватимуть дитячі садочки

Для дитсадків ситуація складніша, адже малюки потребують постійного нагляду, розповіла Новини.LIVE вихователька одного з дитячих садків Києва Ірина Науменко.

"Наскільки я знаю, то більшість громад планують залишати працюючими лише ті заклади, де, крім укриття, є автономне опалення або генератор. Якщо ж таких умов немає, то дітей можуть тимчасово перевести до інших садків поблизу", — пояснила вона.

За словами виховательки, у деяких випадках робочий день буде скорочено, і діти залишатимуться у дошкільному закладі лише до обіду.

"При цьому пріоритет надаватимуть тим родинам, де обоє батьків не можуть залишитися вдома або працюють у сфері критичної інфраструктури", — додала Ірина Науменко.

Що буде з харчуванням дітей

Педагоги запевнили, що і школи, і садочки готові до можливих перебоїв з електрикою. Деякі заклади встановлюють газові або твердопаливні плити, закуповують термоси для збереження теплих страв.

Тож у разі коротких відключень у школах та дитячих садочках харчування залишиться звичним, але якщо електропостачання не буде тривалий час, меню буде спрощене: холодні сніданки, бутерброди, каші, овочі, гарячі напої в термосах.

