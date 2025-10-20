Відео
Дата публікації: 20 жовтня 2025 18:15
Оновлено: 16:48
Якщо будуть блекаути — до чого готуватися батькам школярів і дошкільнят
Діти малюють під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову зростають ризики тривалих відключень електроенергії взимку. Енергетики попереджають, що у разі масштабних пошкоджень мережі блекаути можуть тривати по кілька годин або навіть діб. Це безпосередньо вплине на роботу шкіл і дитячих садочків. 

Новини.LIVE з'ясовували, як до блекаутів готуються освітні заклади й що варто знати батькам.

Як працюватимуть школи

"У кожного навчального закладу є свій план дій на випадок тривалих відключень. Пріоритетом, звичайно, залишатиметься очне навчання, але за умови наявності укриття, опалення та генератора",розповів Новини.LIVE заступник директора одного зі столичних ліцеїв Іван Жеребко.

Він зазначив, що ті школи, де є технічна можливість, продовжуватимуть навчання в очному форматі, навіть якщо будуть введені графіки відключень електроенергії.

"По факту ми так працювали минулої зими: попри відключення електроенергії, у школах заняття продовжувались. Діти із собою приносили настільні лампи, що працювали від повербанків, або ж в окремих класах батьки подбали про світло від окремих елементів живлення", — зазначив педагог.

Він наголосив, що у дистанційний режим школи можуть переходити, якщо немає світла та води.

"Останній блекаут у столиці призвів до того, що учні нашого ліцею працювали у дистанційному режимі. Бо якщо питання з електроенергією ще можна вирішити, то без води у школі, де сотні дітей, перебувати неможливо", — додав Жеребко.

Загалом, за його словами, при тривалих відключеннях електроенергії можливі такі зміни у розкладі:

  • скорочення тривалості уроків до 30-35 хвилин;
  • перенесення занять на найсвітлішу частину дня;
  • запровадження гнучкого графіка, наприклад, занять у суботу.

Загалом заступник директора порадив батькам поцікавитися планом роботи навчального закладу, щоб розуміти, як діяти у випадку блекаутів.

"Це можна з'ясувати або у класного керівника, або у директора школи, або через батьківський комітет. Наскільки я знаю, то зараз абсолютно всі педагоги зацікавлені у якомога ширшому інформуванню батьків щодо таких моментів", — додав він.

Як працюватимуть дитячі садочки

Для дитсадків ситуація складніша, адже малюки потребують постійного нагляду, розповіла Новини.LIVE вихователька одного з дитячих садків Києва Ірина Науменко.

"Наскільки я знаю, то більшість громад планують залишати працюючими лише ті заклади, де, крім укриття, є автономне опалення або генератор. Якщо ж таких умов немає, то дітей можуть тимчасово перевести до інших садків поблизу", — пояснила вона.

За словами виховательки, у деяких випадках робочий день буде скорочено, і діти залишатимуться у дошкільному закладі лише до обіду.

"При цьому пріоритет надаватимуть тим родинам, де обоє батьків не можуть залишитися вдома або працюють у сфері критичної інфраструктури", — додала Ірина Науменко.

Що буде з харчуванням дітей

Педагоги запевнили, що і школи, і садочки готові до можливих перебоїв з електрикою. Деякі заклади встановлюють газові або твердопаливні плити, закуповують термоси для збереження теплих страв.

Тож у разі коротких відключень у школах та дитячих садочках харчування залишиться звичним, але якщо електропостачання не буде тривалий час, меню буде спрощене: холодні сніданки, бутерброди, каші, овочі, гарячі напої в термосах.

Раніше ми розповідали, що на випадок блекаутів варто підготуватися. Зокрема, варто створити готівковий запас з розрахунку на один-два тижні, і щоб ця сума складалася з купюр різного номіналу. Також нагадаємо, які гаджети допоможуть під час відключень світла та скільки вони коштують.

