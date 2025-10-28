Відео
Головна Економіка Знижки в супермаркеті — які продукти віддають на 50% дешевше

Знижки в супермаркеті — які продукти віддають на 50% дешевше

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:33
Оновлено: 12:00
У Сільпо різко подешевшали продукти — що можна купити зі знижками до 50%
Продукти в супермаркеті. Фото: Google Maps

Для максимальної економії бюджету українці можуть купувати продукти зі знижками. Всі супермаркети періодично знижують ціни на затребувані товари, аби стимулювати споживачів наповнювати корзинку. Зокрема, в Сільпо деякі продукти коштують на 50% дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари українці можуть придбати з великими знижками.

Читайте також:

Гарячі знижки в Сільпо

Ми промоніторили офіційний інтернет-магазин відомої мережі супермаркетів і з’ясували, які продукти можуть дістатися відвідувачам набагато дешевше. Станом на 28 жовтня 2025 року українцям доступні такі товари в Сільпо зі зниженими цінами:

  • віскі — 299 грн замість 619 грн (-52%);
  • кава зернова — 599 грн замість 1 199 грн (-50%);
  • кефір питний 2,5% — 34,99 грн замість 67,99 грн (-49%);
  • пиво — 39,99 грн замість 77,99 грн (-49%);
  • шоколад з начинкою — 159 грн замість 299,90 грн (-47%);
  • ковбаса — 79,99 грн замість 144 грн (-44%);
  • сир кисломолочний 5% — 55,99 грн замість 99 грн (-43%);
  • бісквіт з бананово-йогуртовою начинкою — 62,99 грн замість 103,99 грн (-39%);
  • сир 50% — 29,90 грн замість 48,90 грн (-39%);
  • чипси рифлені зі смаком лобстера — 49,99 грн замість 79,99 грн (-38%).
Знижки в супермаркеті — які продукти віддають на 50% дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

З настанням осені та наближенням зими відчутно подорожчали сезонні овочі та фрукти. Однак відвідувачі Сільпо можуть трохи заощадити завдяки знижкам. Наприклад, на 10% дешевше коштують помідори (11,48 грн замість 12,76 грн), лайм (15,21 грн замість 16,90 грн), ананас (179,10 грн замість 199 грн) і червоні яблука (6,30 грн замість 7 грн).

Також у Сільпо вдасться купити банани зі знижкою 47%, гриби печериці — 12%, манго — 28%, картоплю — 34%, зелений перець — 13%, грушу та салат Айсберг — 11%, перець чилі та цибулю — 10%.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, помідори в Україні подорожчали до понад 100 грн за кілограм через дефіцит тепличної продукції. Ціни зросли на 14% за тиждень наприкінці жовтня і на 22% порівняно з минулим роком.

Також ми писали, що в Україні виросли в ціні курячі яйця, особливо поштучні. Супермаркети почали продавати нефасований продукт дорожче, внаслідок чого економія споживачів суттєво зменшилася.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
