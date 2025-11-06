Відео
Україна
Головна Економіка Яйця в супермаркетах знову подорожчали — що сталося з цінами

Яйця в супермаркетах знову подорожчали — що сталося з цінами

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:12
Оновлено: 18:39
Ціни на яйця ростуть без зупину — що відбувається в супермаркетах України
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети продовжують переписувати ціни на курячі яйця. В одному з закладів мінімальна вартість упаковки починається вже з 84 грн. Висхідний тренд, що розпочався у жовтні, протримається на ринку в листопаді 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в популярних супермаркетах України станом на 6 листопада.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць коливається в діапазоні 78,05-78,80 грн. Ще два дні тому, 4 листопада, показники перебували на рівні 74,80-75,85 грн. Індекс споживчих цін у поточному місяці склав 103,21%. Тобто порівняно з жовтнем яйця подорожчали на 3,21% у середньому.

Ці зміни легко прослідкувати в супермаркетах. Ми промоніторили актуальні пропозиції відомих мереж і з’ясували, яка мінімальна вартість упаковки. Результати такі:

  • Варус — 59,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Новус — 65,99 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 69,10 грн;
  • АТБ — 72,90 грн;
  • Метро — 74 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.
Яйця в супермаркетах знову подорожчали — що сталося з цінами - фото 1
Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Ще 4 листопада мінімальна вартість упаковки курячих яєць у МегаМаркеті перебувала на рівні 78,20 грн. За два дні продукт подорожчав майже на 6 грн. Аналогічна тенденція торкнулася нефасованого товару: станом на 30 жовтня одне яйце у Варусі коштувало 5,09 грн, в АТБ — 6,29 грн, у Форі та Новусі — 5,99 грн, в Ашані — 6,20 грн, у МегаМаркеті — 7 грн.

Тепер українцям доводиться віддавати більше грошей за поштучний продукт. Ціна в АТБ піднялася до 6,49 грн/шт., у Варусі — до 5,29 грн/шт., у Форі та Новусі — до 6,29 грн/шт., в Ашані — до 6,60 грн/шт., у МегаМаркеті — до 7,40 грн/шт.

Зауважимо, на думку керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, до кінця листопада 2025 року курячі яйця можуть подорожчати ще на 10%. У коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фахівець розповів, що постачальники змушені піднімати ціни з огляду на зростання собівартості виробництва (через сезонний фактор і проблеми з електропостачанням).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні відчутно подорожчав затребуваний сезонний овоч — помідори. Наприкінці жовтня 2025 року продукт виріс у ціні на 14%, однак висхідний тренд і далі фіксується на ринку.

Також ми писали, що в Україні з жовтня зростають ціни на яйця, і до кінця листопада вони можуть подорожчати ще на 10%. Причина — сезонне скорочення виробництва та зростання витрат через відключення світла.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
