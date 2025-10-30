Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В АТБ переписали ціни на яйця — скільки тепер коштує одна штука

В АТБ переписали ціни на яйця — скільки тепер коштує одна штука

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 16:54
Ціни на яйця в АТБ не наздогнати — що відбувається з вартістю продукту
Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

З наближенням зими курячі яйця стали дорожчими, що пояснюється збільшенням витрат на виробництво, зберігання, логістику тощо. Супермаркети планомірно переписують ціни, навіть на поштучний продукт, який традиційно був бюджетним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що стало з вартістю нефасованих яєць в АТБ та інших популярних мережах України.

Реклама
Читайте також:

Ціни на поштучні яйця

Станом на початок жовтня 2025 року нефасований товар продавали в АТБ по 4,99 грн/шт. (категорія С1). За десяток доводилося платити майже 50 грн, що дозволяло економити на затребуваному продукті. Однак за місяць вартість значно виросла, досягнувши рівня 6,29 грн/шт. на 30 жовтня.

Найдешевша упаковка коштує 72,90 грн, отже відвідувачам АТБ вдасться зберегти рівно 10 грн. Цього вистачить на придбання одного яйця додатково. Однак ще влітку поточного року на різницю між ціною фасованих і поштучних яєць вдавалося купити більше.

В інших популярних супермаркетах ситуація з вартістю не краща. Наприклад, у Варусі за одне яйце категорії С2 потрібно віддати 5,09 грн замість 3,99 грн ще у вересні. Клієнти Новуса і Фори заплатять 5,99 грн/шт., Ашану — 6,20 грн/шт., МегаМаркету — 7 грн/шт.

В АТБ переписали ціни на яйця — скільки тепер коштує одна штука - фото 1
Вартість нефасованих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Яка мінімальна вартість упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73,53-77,50 грн. Однак у більшості супермаркетів можна знайти дешевші пропозиції. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, яка мінімальна вартість десятка фасованих яєць:

  • Варус — 55,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Новус — 65,99 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 66,20 грн;
  • АТБ — 72,90 грн;
  • Метро — 74 грн;
  • МегаМаркет — 78,20 грн.

На дорожчання продуктів в Україні впливають різні чинники, але один із основних — сезонність. Обсяги виробництва традиційно знижуються в холодну пору року, оскільки кури починають менш активно нести яйця. Плюс зростає собівартість, адже фермерам потрібно витрачати кошти на корми, логістику, забезпечення безперебійного електропостачання тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям запропонували вигідні знижки в супермаркетах. Відвідувачі Сільпо та Варусу можуть придбати затребувані продукти набагато дешевше наприкінці жовтня, чим зекономлять сімейний бюджет.

Також ми писали, що до кінця осені овочі, молочні продукти та яйця подорожчають. Експерти прогнозують зростання цін на овочі до 10%, на молоко — до 20% через проблеми з енергопостачанням.

покупки яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації