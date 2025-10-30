Ціни на яйця в АТБ не наздогнати — що відбувається з вартістю продукту

Курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

З наближенням зими курячі яйця стали дорожчими, що пояснюється збільшенням витрат на виробництво, зберігання, логістику тощо. Супермаркети планомірно переписують ціни, навіть на поштучний продукт, який традиційно був бюджетним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що стало з вартістю нефасованих яєць в АТБ та інших популярних мережах України.

Ціни на поштучні яйця

Станом на початок жовтня 2025 року нефасований товар продавали в АТБ по 4,99 грн/шт. (категорія С1). За десяток доводилося платити майже 50 грн, що дозволяло економити на затребуваному продукті. Однак за місяць вартість значно виросла, досягнувши рівня 6,29 грн/шт. на 30 жовтня.

Найдешевша упаковка коштує 72,90 грн, отже відвідувачам АТБ вдасться зберегти рівно 10 грн. Цього вистачить на придбання одного яйця додатково. Однак ще влітку поточного року на різницю між ціною фасованих і поштучних яєць вдавалося купити більше.

В інших популярних супермаркетах ситуація з вартістю не краща. Наприклад, у Варусі за одне яйце категорії С2 потрібно віддати 5,09 грн замість 3,99 грн ще у вересні. Клієнти Новуса і Фори заплатять 5,99 грн/шт., Ашану — 6,20 грн/шт., МегаМаркету — 7 грн/шт.

Вартість нефасованих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Яка мінімальна вартість упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 73,53-77,50 грн. Однак у більшості супермаркетів можна знайти дешевші пропозиції. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, яка мінімальна вартість десятка фасованих яєць:

Варус — 55,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 65,99 грн;

Фора — 67,90 грн;

Ашан — 66,20 грн;

АТБ — 72,90 грн;

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 78,20 грн.

На дорожчання продуктів в Україні впливають різні чинники, але один із основних — сезонність. Обсяги виробництва традиційно знижуються в холодну пору року, оскільки кури починають менш активно нести яйця. Плюс зростає собівартість, адже фермерам потрібно витрачати кошти на корми, логістику, забезпечення безперебійного електропостачання тощо.

