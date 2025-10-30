Знижені ціни на продукти — що віддають набагато дешевше в Сільпо та Варусі

Покупці в супермаркеті. Фото: Google Maps

Чимало українців економлять сімейний бюджет, слідкуючи за знижками в супермаркетах. Відомі мережі регулярно оновлюють асортимент та знижують ціни на продукти, аби стимулювати споживачів здійснювати покупки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари українці можуть купити набагато дешевше в Сільпо та Варусі.

Знижки в супермаркетах

Станом на 30 жовтня відвідувачі Сільпо можуть придбати велику кількість різноманітних товарів зі знижкою до 50%. Наприклад, банка кукурудзи обійдеться у 39,99 грн замість 67,99 грн (-41%), а слабосолона сьомга — у 205,80 грн замість 294 грн (-30%). В асортименті супермаркету доступні такі затребувані продукти зі зниженими цінами:

напій соєвий ультрапастеризований — 49,90 грн замість 98,90 грн (-50%);

креветка сира свіжоморожена — 239 грн замість 449 грн (-47%);

пиво — 39,99 грн замість 70,99 грн (-44%);

шоколад молочний — 54,99 грн замість 93,40 грн (-41%);

сир 45% — 46,90 грн замість 77,90 грн (-40%);

чипси зі смаком краба — 59,99 грн замість 99 грн (-39%);

кабаноси — 42,90 грн замість 70,49 грн (-39%).

У Варусі покупців також чекають вигідні знижки — деякі товари коштують на 67% дешевше. Вартість впала на безліч улюблених продуктів: сири, м'ясо, рибу, солодощі, напої тощо. Наприклад, сир із волоським горіхом коштує всього 79,90 грн замість 159,90 грн (-50%), а морозиво вагою 500 г — 82,50 грн замість 149 грн (-45%).

Також українці можуть отримати набагато дешевше сирковий десерт із вишнею — 29,90 грн замість 50,90 грн (-41%), балик копчено-варений — 289,90 грн замість 479,90 грн (-40%), сардельки з сиром моцарела — 159,90 грн замість 289,90 грн (-45%), здобне печиво — 46,90 грн замість 78,50 грн (-40%).

Що буде з цінами на овочі найближчим часом

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого українцям очікувати від цін на овочі до кінця осені 2025 року. Станом на кінець жовтня спостерігається дорожчання багатьох сезонних продуктів, однак це традиційна ситуація, враховуючи прихід холодів.

"Коли сезон закінчується, потрібно реалізовувати продукти у великих об'ємах, щоб не витрачатися на їх зберігання. Тому дорожчання — неминучий щорічний процес, оскільки виробники починають закладати в ціну вартість зберігання товарів", — зазначив фахівець.

Передбачається, що картопля і капуста виростуть у ціні приблизно на 10% до кінця осені, оскільки фермери зібрали значні обсяги врожаю. Що стосується огірків та помідорів, то Несходовський прогнозує фіксування жовтневої вартості на найближчі тижні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні різко подорожчали курячі яйця. Наприкінці жовтня середня вартість упаковки перебувала на рівні 74,80-77 грн. У багатьох супермаркетах споживачі помітили оновлення цін на 2-5 грн.

Також ми писали, що поляка здивував асортимент українського Сільпо. Іноземець відзначив, що в наших супермаркетах значно більше вибору та краща викладка товарів, ніж у польських магазинах.