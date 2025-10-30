Видео
Украинцам предложили большие скидки в супермаркетах — детали

Дата публикации 30 октября 2025 12:15
обновлено: 12:02
Сниженные цены на продукты — что отдают намного дешевле в Сільпо и Варусе
Покупатели в супермаркете. Фото: Google Maps

Многие украинцы экономят семейный бюджет, следя за скидками в супермаркетах. Известные сети регулярно обновляют ассортимент и снижают цены на продукты, дабы стимулировать потребителей делать покупки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары украинцы могут купить гораздо дешевле в Сільпо и Варусе.

Читайте также:

Скидки в супермаркетах

По состоянию на 30 октября посетители Сільпо могут приобрести большое количество разнообразных товаров со скидкой до 50%. Например, банка кукурузы обойдется в 39,99 грн вместо 67,99 грн (-41%), а слабосоленая семга — в 205,80 грн вместо 294 грн (-30%). В ассортименте супермаркета доступны такие востребованные продукты со сниженными ценами:

  • напиток соевый ультрапастеризованный — 49,90 грн вместо 98,90 грн (-50%);
  • креветка сырая свежемороженая — 239 грн вместо 449 грн (-47%);
  • пиво — 39,99 грн вместо 70,99 грн (-44%);
  • шоколад молочный — 54,99 грн вместо 93,40 грн (-41%);
  • сыр 45% — 46,90 грн вместо 77,90 грн (-40%);
  • чипсы со вкусом краба — 59,99 грн вместо 99 грн (-39%);
  • кабаносы — 42,90 грн вместо 70,49 грн (-39%).

В Варусе покупателей тоже ждут выгодные скидки — некоторые товары стоят на 67% дешевле. Стоимость упала на множество любимых продуктов: сыры, мясо, рыбу, сладости, напитки и прочее. Например, сыр с грецким орехом стоит всего 79,90 грн вместо 159,90 грн (-50%), а мороженое весом 500 г — 82,50 грн вместо 149 грн (-45%).

Также украинцы могут получить гораздо дешевле творожный десерт с вишней — 29,90 грн вместо 50,90 грн (-41%), балык копчено-варенный — 289,90 грн вместо 479,90 грн (-40%), сардельки с сыром моцарелла — 159,90 грн вместо 289,90 грн (-45%), сдобное печенье — 46,90 грн вместо 78,50 грн (-40%).

Что будет с ценами на овощи в ближайшее время

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего украинцам ожидать от цен на овощи до конца осени 2025 года. По состоянию на конец октября наблюдается удорожание многих сезонных продуктов, однако это традиционная ситуация, учитывая приход холодов.

"Когда сезон заканчивается, нужно реализовывать продукты в больших объемах, чтобы не тратиться на их хранение. Поэтому удорожание — неизбежный ежегодный процесс, поскольку производители начинают закладывать в цену стоимость хранения товаров", — отметил специалист.

Предполагается, что картофель и капуста вырастут в цене примерно на 10% до конца осени, поскольку фермеры собрали значительные объемы урожая. Что касается огурцов и помидоров, то Несходовский прогнозирует фиксирование октябрьской стоимости на ближайшие недели.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине резко подорожали куриные яйца. В конце октября средняя стоимость упаковки находилась на уровне 74,80-77 грн. Во многих супермаркетах потребители заметили обновление цен на 2-5 грн.

Также мы писали, что поляка удивил ассортимент украинского Сільпо. Иностранец отметил, что в наших супермаркетах значительно больше выбора и лучше выкладка товаров, чем в польских магазинах.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
