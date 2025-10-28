Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Яйца резко стали дороже — что будет с ценами до конца осени

Яйца резко стали дороже — что будет с ценами до конца осени

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:12
обновлено: 17:32
Цены на яйца полностью изменили траекторию — к чему готовиться в ближайшее время
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Во многих популярных супермаркетах Украины отказались от старых цен на яйца. Востребованный продукт с каждой неделей дорожает, однако это стандартная ситуация для осеннего периода. С приближением зимы стоимость может подняться еще больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит десяток яиц в конце октября 2025 года и чего ждать от цен в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Стоимость яиц в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 74,80-77 грн. Для сравнения, еще неделю назад, 21 октября, показатель фиксировался на уровне 73,53 грн за упаковку. Чтобы узнать, как изменились цены в супермаркетах, мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей:

  • Варус — 55,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Новус — 65,99 грн (было 62,69 грн);
  • Фора — 67,90 грн (было 65,90 грн);
  • Ашан — 68,30 грн (было 65,30 грн);
  • АТБ — 70,90 грн (было 65,90 грн);
  • Метро — 74 грн (было 72,28 грн);
  • МегаМаркет — 78,20 грн.
Яйца резко стали дороже — что будет с ценами до конца осени - фото 1
Стоимость яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как видно, только в Сільпо и Варусе цены не изменились, тогда как в других супермаркетах минимальная стоимость упаковки выросла. Самое большое изменение произошло в АТБ — плюс 5 грн за десяток фасованных яиц категории С1.

Что будет с ценами на яйца до конца осени

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать украинцам от стоимости яиц в ближайшее время. По словам специалиста, на удорожание скоропортящейся продукции, которая требует хранения в холодильнике, повлияют обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

"Производители скоропортящихся продуктов, не только молока или яиц, но и сыров, будут вынуждены поднимать цены... А те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят значительно больше средств для бесперебойного электроснабжения, когда действуют графики отключения света", — констатировал Несходовский.

Эти факторы, по прогнозам эксперта, приведут к поднятию цены на куриные яйца. Потребителям стоит ожидать подорожания минимум на 10% до конца осени. У поставщиков не будет выбора, если они хотят работать без убытков для собственного бизнеса.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сэкономить деньги, покупая продукты в Сільпо со скидками до 50%. Потребителям дешевле отдают сладости, кофе, алкогольные напитки, колбасные изделия, снеки, сыры и другие востребованные товары.

Также мы писали, что помидоры в Украине подорожали, поскольку уменьшилось рыночное предложение тепличной продукции. Килограмм томатов в конце октября 2025 года стоит более 100 грн/кг в среднем.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации