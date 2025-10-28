Цены на яйца полностью изменили траекторию — к чему готовиться в ближайшее время

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Во многих популярных супермаркетах Украины отказались от старых цен на яйца. Востребованный продукт с каждой неделей дорожает, однако это стандартная ситуация для осеннего периода. С приближением зимы стоимость может подняться еще больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит десяток яиц в конце октября 2025 года и чего ждать от цен в ближайшее время.

Стоимость яиц в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 74,80-77 грн. Для сравнения, еще неделю назад, 21 октября, показатель фиксировался на уровне 73,53 грн за упаковку. Чтобы узнать, как изменились цены в супермаркетах, мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей:

Варус — 55,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 65,99 грн (было 62,69 грн);

Фора — 67,90 грн (было 65,90 грн);

Ашан — 68,30 грн (было 65,30 грн);

АТБ — 70,90 грн (было 65,90 грн);

Метро — 74 грн (было 72,28 грн);

МегаМаркет — 78,20 грн.

Стоимость яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как видно, только в Сільпо и Варусе цены не изменились, тогда как в других супермаркетах минимальная стоимость упаковки выросла. Самое большое изменение произошло в АТБ — плюс 5 грн за десяток фасованных яиц категории С1.

Что будет с ценами на яйца до конца осени

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать украинцам от стоимости яиц в ближайшее время. По словам специалиста, на удорожание скоропортящейся продукции, которая требует хранения в холодильнике, повлияют обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

"Производители скоропортящихся продуктов, не только молока или яиц, но и сыров, будут вынуждены поднимать цены... А те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят значительно больше средств для бесперебойного электроснабжения, когда действуют графики отключения света", — констатировал Несходовский.

Эти факторы, по прогнозам эксперта, приведут к поднятию цены на куриные яйца. Потребителям стоит ожидать подорожания минимум на 10% до конца осени. У поставщиков не будет выбора, если они хотят работать без убытков для собственного бизнеса.

