Ціни на яйця повністю змінили траєкторію — до чого готуватися найближчим часом

У багатьох популярних супермаркетах України відмовилися від старих цін на яйця. Затребуваний продукт із кожним тижнем дорожчає, однак це стандартна ситуація для осіннього періоду. З наближенням зими вартість може піднятися ще більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує десяток яєць наприкінці жовтня 2025 року і чого чекати від цін найближчим часом.

Вартість яєць в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість курячих яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 74,80-77 грн. Для порівняння, ще тиждень тому, 21 жовтня, показник фіксувався на рівні 73,53 грн за упаковку. Аби дізнатися, як змінилися ціни в супермаркетах, ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж:

Варус — 55,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 65,99 грн (було 62,69 грн);

Фора — 67,90 грн (було 65,90 грн);

Ашан — 68,30 грн (було 65,30 грн);

АТБ — 70,90 грн (було 65,90 грн);

Метро — 74 грн (було 72,28 грн);

МегаМаркет — 78,20 грн.

Як видно, тільки в Сільпо та Варусі ціни не змінилися, тоді як в інших супермаркетах мінімальна вартість упаковки виросла. Найбільша зміна відбулася в АТБ — плюс 5 грн за десяток фасованих яєць категорії С1.

Що буде з цінами на яйця до кінця осені

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати українцям від вартості яєць найближчим часом. За словами фахівця, на дорожчання продукції, яка швидко псується і потребує зберігання в холодильнику, вплинуть обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Виробники продуктів, що швидко псуються, не тільки молока чи яєць, але й сирів, будуть вимушені піднімати ціни… А ті підприємства, що встановили автономне обладнання, витрачають значно більше коштів для безперебійного електропостачання, коли діють графіки відключення світла", — констатував Несходовський.

Ці фактори, за прогнозами експерта, призведуть до підняття ціни на курячі яйця. Споживачам варто очікувати дорожчання щонайменше на 10% до кінця осені. У постачальників не буде вибору, якщо вони хочуть працювати без збитків для власного бізнесу.

