В АТБ переписали цены на яйца — сколько теперь стоит одна штука

Дата публикации 30 октября 2025 17:12
обновлено: 16:54
Цены на яйца в АТБ не догнать — что происходит со стоимостью продукта
Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

С приближением зимы куриные яйца стали дороже, что объясняется увеличением затрат на производство, хранение, логистику и пр. Супермаркеты планомерно переписывают цены, даже на поштучный продукт, который традиционно был бюджетным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стало со стоимостью нефасованных яиц в АТБ и других популярных сетях Украины.

Читайте также:

Цены на поштучные яйца

По состоянию на начало октября 2025 года нефасованный товар продавали в АТБ по 4,99 грн/шт. (категория С1). За десяток приходилось платить почти 50 грн, что позволяло экономить на востребованном продукте. Однако за месяц стоимость значительно выросла, достигнув уровня 6,29 грн/шт. на 30 октября.

Самая дешевая упаковка стоит 72,90 грн, следовательно посетителям АТБ удастся сберечь ровно 10 грн. Этого хватит на приобретение одного яйца дополнительно. Однако еще летом текущего года на разницу между ценой фасованных и поштучных яиц удавалось купить больше.

В других популярных супермаркетах ситуация со стоимостью не лучше. Например, в Варусе за одно яйцо категории С2 нужно отдать 5,09 грн вместо 3,99 грн еще в сентябре. Клиенты Новуса и Форы заплатят 5,99 грн/шт., Ашана — 6,20 грн/шт., МегаМаркета — 7 грн/шт.

В АТБ переписали цены на яйца — сколько теперь стоит одна штука - фото 1
Стоимость нефасованных яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Какая минимальная стоимость упаковки яиц

Согласно Минфину, средняя цена упаковки куриных яиц категории С1 находится в диапазоне 73,53-77,50 грн. Однако в большинстве супермаркетов можно найти более дешевые предложения. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей и узнали, какая минимальная стоимость десятка фасованных яиц:

  • Варус — 55,90 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Новус — 65,99 грн;
  • Фора — 67,90 грн;
  • Ашан — 66,20 грн;
  • АТБ — 72,90 грн;
  • Метро — 74 грн;
  • МегаМаркет — 78,20 грн.

На удорожание продуктов в Украине влияют разные факторы, но один из основных — сезонность. Объемы производства традиционно снижаются в холодное время года, поскольку куры начинают менее активно нести яйца. Плюс растет себестоимость, ведь фермерам нужно тратить деньги на корма, логистику, обеспечение бесперебойного электроснабжения и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам предложили выгодные скидки в супермаркетах. Посетители Сільпо и Варуса могут приобрести востребованные продукты гораздо дешевле в конце октября, чем сэкономят семейный бюджет.

Также мы писали, что до конца осени овощи, молочные продукты и яйца подорожают. Эксперты прогнозируют рост цен на овощи до 10%, на молоко — до 20% из-за проблем с энергоснабжением.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
