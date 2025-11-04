Яйця в супермаркетах можуть стати золотими — що буде з цінами до кінця осені

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Популярні супермаркети України в жовтні почали переписувати ціни на яйця, піднімаючи вартість затребуваного продукту. Експерти прогнозують, що висхідний тренд залишиться на ринку принаймні до кінця осені 2025 року.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати українцям від цін на курячі яйця.

Реклама

Читайте також:

Що буде з вартістю яєць в Україні

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 74,80-75,85 грн станом на 4 листопада. Регулярний моніторинг пропозицій у супермаркетах підтвердив планомірне дорожчання продукту, починаючи з жовтня. Наприклад, 21 числа в АТБ продавали упаковку щонайменше за 65 грн, а нині показник піднявся до 73 грн.

За словами спікера, до дорожчання багатьох товарів у магазинах можуть призвести обстріли українських об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, це торкнеться продуктів, які потрібно зберігати в холодильниках через швидке псування.

"З однієї сторони, є ризик псування внаслідок аварійних тривалих відключень світла. З іншої, ті підприємства, що встановили автономне обладнання, витрачають більше коштів для безперебійного електропостачання, коли діють графіки відключень", — зазначив Ілля Несходовський.

За його прогнозом, до кінця листопада курячі яйця можуть подорожчати щонайменше на 10%. Загалом у холодну пору традиційно ростуть ціни, оскільки обсяги виробництва зменшуються.

Скільки коштує упаковка яєць

Ми промоніторили пропозиції в різних популярних супермаркетах і з’ясували, скільки споживачам доведеться віддати за найдешевшу упаковку курячих яєць станом на 4 листопада:

Варус — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 65,99 грн;

Фора — 67,90 грн;

Ашан — 69,10 грн;

АТБ — 72,90 грн;

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 78,20 грн.

Ціни вказані без урахування актуальних знижок. Із настанням холодної пори року собівартість виробництва збільшилася, наприклад, виросли витрати на пальне, логістику, корми, забезпечення безперебійного електропостачання тощо. Всі ці фактори призвели до перегляду показників у супермаркетах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям доступні вигідні знижки в популярних супермаркетах, зокрема Сільпо та Варусі. Відвідувачі можуть купити набагато дешевше улюблені продукти, заощаджуючи сімейний бюджет.

Також ми писали, що в Україні зростають ціни на помідори — через нестачу тепличної продукції кілограм томатів коштує понад 100 грн. У магазинах червоні помідори продавали в середньому по 124 грн/кг.