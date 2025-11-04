Яйца в супермаркетах могут стать золотыми — что будет с ценами до конца осени

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Популярные супермаркеты Украины в октябре начали переписывать цены на яйца, поднимая стоимость востребованного продукта. Эксперты прогнозируют, что восходящий тренд останется на рынке по крайней мере до конца осени 2025 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у руководителя аналитического направления сети "АНТС" Ильи Несходовского, чего ожидать украинцам от цен на куриные яйца.

Что будет со стоимостью яиц в Украине

Согласно Минфину, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 74,80-75,85 грн по состоянию на 4 ноября. Регулярный мониторинг предложений в супермаркетах подтвердил планомерное удорожание продукта, начиная с октября. Например, 21 числа в АТБ продавали упаковку минимум за 65 грн, а сейчас показатель поднялся до 73 грн.

По словам спикера, к удорожанию многих товаров в магазинах могут привести обстрелы украинских объектов энергетической инфраструктуры. В частности это коснется продуктов, которые нужно хранить в холодильниках из-за быстрой порчи.

"С одной стороны, есть риск порчи в результате аварийных длительных отключений света. С другой, те предприятия, которые установили автономное оборудование, тратят больше денег для бесперебойного электроснабжения, когда действуют графики отключений", — отметил Илья Несходовский.

По его прогнозу, до конца ноября куриные яйца могут подорожать минимум на 10%. В целом в холодное время года традиционно растут цены, поскольку объемы производства уменьшаются.

Сколько стоит упаковка яиц

Мы промониторили предложения в разных популярных супермаркетах и выяснили, сколько потребителям придется отдать за самую дешевую упаковку куриных яиц по состоянию на 4 ноября:

Варус — 59,90 грн;

Сільпо — 59,99 грн;

Новус — 65,99 грн;

Фора — 67,90 грн;

Ашан — 69,10 грн;

АТБ — 72,90 грн;

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 78,20 грн.

Цены указаны без учета актуальных скидок. С наступлением холодного времени года себестоимость производства увеличилась, например, выросли расходы на топливо, логистику, корма, обеспечение бесперебойного электроснабжения и тому подобное. Все эти факторы привели к пересмотру показателей в супермаркетах.

Что еще нужно знать украинцам

