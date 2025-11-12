Відео
Україна
Головна Економіка В Україні можуть подорожчати затребувані продукти — які саме

В Україні можуть подорожчати затребувані продукти — які саме

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 09:05
Оновлено: 10:59
Ціни на гречку, рис та інші крупи — що може подорожчати до кінця 2025
Продукти в супермаркеті. Фото: Google Maps

Чимало українців полюбляють гречку, рис, вівсянку та інші злакові. Однак ціни в супермаркетах не радують — продукти почали дорожчати з наближенням зими. Постає питання, що буде з вартістю улюблених круп до кінця 2025 року.

Про це розповів економіст Володимир Чиж в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Читайте також:

Які крупи можуть подорожчати в Україні

За словами експерта, гречка вже демонструє ознаки незначного дорожчання. Ціна в жовтні перебувала на рівні приблизно 40,88 грн/кг, а в листопаді показник піднявся до 41,72 грн/кг. Що стосується рису, то на продукт існує стабільний попит, однак на вартість може негативно вплинути імпорт чи обробка. Станом на листопад кілограм крупи продають у середньому за 56 грн.

"Зараз не можна говорити, що рис, вівсянка чи інші злакові демонструватимуть велике зростання у ціні. На це будуть впливати, в першу чергу, проблеми з електроенергією та логістикою. Тоді злакові суттєво подорожчають", — зауважив Володимир Чиж.

Він прогнозує плавне зростання цін до 10% протягом листопада-грудня. Гречка може подорожчати ще приблизно на 7-10%, якщо підтвердиться скорочення посівних площ, а попит залишиться на поточному рівні. Тобто плюс 30-40% до нинішньої вартості чекати найближчим часом не варто.

Що відбулося з цінами на крупи

Згідно з Мінфіном, у вересні кілограм гречки коштував близько 34,86 грн, а станом на 10 листопада показник піднявся до 41,97 грн/кг. Довгий рис на початку осені продавали по 58,04 грн/кг у середньому, а нинішня ціна опустилася на 2 грн.

В АТБ гречка коштує 39,90 грн/кг, у Сільпо найдешевша позиція — 46,19 грн/кг (зі знижкою — 38,99 грн), у Варусі крупа обійдеться орієнтовно у 34,50 грн за 900 г. Натомість кілограм пропареного рису в АТБ продають за 41,90 грн мінімум, у Сільпо — за 41,99 грн, у Варусі — за 40,40 грн.

Нагадаємо, справжня червона ікра повинна коштувати в Україні кілька тисяч гривень. Зокрема ікра кети найдорожча, а лососеву можна купити по 400-500 грн за 100 грам. Все залежить від виробника і виду.

Також ми писали, що українці можуть заощадити до 50% на деяких продуктах харчування, придбаних в АТБ. Асортимент супермаркету регулярно розбавляють товарами з вигідними знижками.

продукти рис гречка крупа супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
