Запас картоплі на зиму — що буде з цінами до кінця 2025 року

Чоловік несе мішок картоплі. Фото: УНІАН

Картопля та інші овочі залишаються важливою частиною раціону українців. Саме тому багатьох цікавить, чи подорожчають вони до кінця року.

Про те, на скільки може подорожчати картопля до кінця року та що буде з цінами на інші овочі, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів економіст Володимир Чиж.

Від чого залежить вартість овочів в Україні

Сезон збору овочів в Україні вже завершився. Тож сьогодні на ціни впливають кілька факторів:

логістика;

сезонні коливання;

витрати на виробництво та зберігання;

обсяги пропозиції — як української, так і імпортної.

Експерт зазначає, що овочі борщового набору є в достатній кількості, тому різкого подорожчання чекати не варто. Разом із тим тепличні та імпортні овочі — огірки та томати — дорожчають через витрати на енергоресурси та утримання теплиць.

"Хоча ціни на овочі могли б знижуватися, вони все ж залишаються на рівні вище торішніх через підвищені витрати на їх зберігання", — зазначає Володимир Чиж.

Він також додав, що до кінця року великого стрибка цін не буде. Якщо подорожчання і відбудеться, воно буде помірним, а деякі овочі взагалі можуть трохи здешевшати.

Що буде з цінами на картоплю до кінця 2025 року

За словами експерта, картопля, яка є базовим овочем борщового набору, майже не подорожчає через хороший урожай. За прогнозом економіста, її ціна може зрости максимум на 10–20% через додаткові витрати на енергію під час зберігання.

