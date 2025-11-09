Час подбати про запаси — що буде з цінами на гречку до кінця 2025 року

Гречка на касі супермаркету. Фото: УНІАН

В Україні ціни на крупи, зокрема на гречку, залежать від кількох факторів. На кінцеву вартість впливають обсяги врожаю, стан логістичних ланцюгів, активність імпортно-експортних потоків, а також загальна економічна ситуація та рівня інфляції.

Журналістка сайту Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася з економістом Володимиром Чижем, який пояснив, що впливає на вартість гречки та чи є підстави для її подорожчання найближчим часом.

Скільки коштує гречка в Україні

Економіст розповів, що середня ціна гречки в Україні у серпні 2025 року становила приблизно 35,24 грн за кілограм. Однак до початку листопада середня вартість крупи у супермаркетах сягнула близько 41,97 грн за кілограм.

За словами експерта, вирощування дрібних круп, таких як гречка, стає економічно менш вигідним для фермерів, що може суттєво впливати на ціну.

"Це може призвести до скорочення посівних площ і, як наслідок — зниження пропозиції. Наприклад гречка може зрости в ціні на 10% через скорочення площ та врожаю", — припускає Володимир Чиж.

Що буде з вартістю гречки до кінця 2025 року

Що стосується осені 2025 року, гречка вже демонструє ознаки подорожчання:

у жовтні ціна на неї становила близько 40,88 грн за кілограм;

на початок листопада вартість зросла до приблизно 41,72 грн за кілограм.

"Якщо скорочення посівних площ підтвердиться, а попит залишиться стабільним, є вірогідність зростання ціни ще приблизно на 7-10 %", — пояснив економіст.

Він також додав, що попри це, обсяг пропозиції на ринку залишається достатнім, тож різкого стрибка цін, наприклад на 30–40%, поки що не очікується.

