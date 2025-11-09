Время позаботиться о запасах — что будет с ценами на гречку до конца 2025 года

Гречка на кассе супермаркета. Фото: УНИАН

В Украине цены на крупы, в частности на гречку, зависят от нескольких факторов. На конечную стоимость влияют объемы урожая, состояние логистических цепей, активность импортно-экспортных потоков, а также общая экономическая ситуация и уровень инфляции.

Журналистка сайта Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с экономистом Владимиром Чижем, который объяснил, что влияет на стоимость гречки и есть ли основания для ее подорожания в ближайшее время.

Сколько стоит гречка в Украине

Экономист рассказал, что средняя цена гречки в Украине в августе 2025 года составляла примерно 35,24 грн за килограмм. Однако к началу ноября средняя стоимость крупы в супермаркетах достигла около 41,97 грн за килограмм.

По словам эксперта, выращивание мелких круп, таких как гречка, становится экономически менее выгодным для фермеров, что может существенно влиять на цену.

"Это может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие — снижение предложения. Например, гречка может вырасти в цене на 10% из-за сокращения площадей и урожая", — предполагает Владимир Чиж.

Что будет со стоимостью гречки до конца 2025 года

Что касается осени 2025 года, гречка уже демонстрирует признаки подорожания:

в октябре цена на нее составляла около 40,88 грн за килограмм;

на начало ноября стоимость выросла до примерно 41,72 грн за килограмм.

"Если сокращение посевных площадей подтвердится, а спрос останется стабильным, есть вероятность роста цены еще примерно на 7-10 %", — пояснил экономист.

Он также добавил, что несмотря на это, объем предложения на рынке остается достаточным, поэтому резкого скачка цен, например на 30-40%, пока не ожидается.

