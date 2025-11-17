Запас картофеля на зиму — что будет с ценами до конца 2025 года

Мужчина несет мешок картофеля. Фото: УНИАН

Картофель и другие овощи остаются важной частью рациона украинцев. Именно поэтому многих интересует, подорожают ли они до конца года.

О том, на сколько может подорожать картофель до конца года и что будет с ценами на другие овощи, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал экономист Владимир Чиж.

От чего зависит стоимость овощей в Украине

Сезон сбора овощей в Украине уже завершился. Поэтому сегодня на цены влияют несколько факторов:

логистика;

сезонные колебания;

затраты на производство и хранение;

объемы предложения — как украинского, так и импортного.

Эксперт отмечает, что овощи борщового набора в достаточном количестве, поэтому резкого подорожания ждать не стоит. Вместе с тем тепличные и импортные овощи — огурцы и томаты — дорожают из-за затрат на энергоресурсы и содержание теплиц.

"Хотя цены на овощи могли бы снижаться, они все же остаются на уровне выше прошлогодних из-за повышенных затрат на их хранение", — отмечает Владимир Чиж.

Он также добавил, что до конца года большого скачка цен не будет. Если подорожание и произойдет, оно будет умеренным, а некоторые овощи вообще могут немного подешеветь.

Что будет с ценами на картофель до конца 2025 года

По словам эксперта, картофель, который является базовым овощем борщового набора, почти не подорожает из-за хорошего урожая. По прогнозу экономиста, его цена может вырасти максимум на 10-20% из-за дополнительных затрат на энергию во время хранения.

Ранее мы писали, что в Украине цены на крупы, в частности гречку, формируются под влиянием нескольких факторов: урожайности, работы логистики, импортно-экспортных потоков и экономической ситуации в стране.

Также мы рассказывали, что многие украинцы отдают предпочтение гречке, рису и овсянке, но в супермаркетах цены растут, особенно в преддверии зимы. Поэтому остается вопрос, какой будет стоимость круп до конца 2025 года.