Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько должно стоить качественное вино в Украине — цены в 2025

Сколько должно стоить качественное вино в Украине — цены в 2025

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 21:21
Цены на красное и белое вино — сколько должен стоить качественный алкогольный напиток в Украине
Цены на вина в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине винный рынок в последние годы значительно растет, в частности, благодаря импорту, спросу на качественные вина, а также расширению потребительской культуры. Однако, что именно означает "качественное" красное или белое вино в украинских условиях, и сколько стоит заплатить за бутылку.

Как рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая, среди ключевых поставщиков вина в Украину:

Реклама
Читайте также:
  • Италия.
  • Франция.
  • Испания.
  • Грузия.
  • Чили.

Стоимость качественного вина: на что обратить внимание

Чтобы определить, сколько должно стоить качественное вино в Украине, по словам Быстрицкой, надо учитывать ряд факторов. В частности, это
себестоимость производства в стране происхождения: затраты на виноград, сбор, ферментацию, выдержку, расходы на транспортировку и таможенные сборы, налоги, наценки импортеров и ритейлеров, маркетинговые расходы, бренд, упаковку.

"Качественное красное или белое импортное вино стоит от 250 до 600 гривен за 0,75 л. Это средняя категория. Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1200 гривен и более за бутылку", — отметила Лилия Быстрицкая.

Красное вино, по словам эксперта, часто дороже белого, если это сорта с танинами, выдержанное и происходит из регионов с репутацией.

"Белое вино может быть дешевле, особенно молодое, без выдержки, из стран "нового мира", например, Чили. Но вина из "старого мира": Италии, Франции, с характером и хорошей кислотностью дороже", — добавила она.

Есть ли смысл покупать более дорогое вино

При выборе качественного вина, по словам эксперта, не всегда нужно брать самые дорогие бутылки. Важно обращать внимание на год, сорта винограда и регион производства. Эти показатели сильно влияют на профиль вина.

"Обязательно нужно учитывать репутацию импортера или магазина. Качественное импортное вино с правильным хранением может быть лучшим вариантом, чем более дешевая "случайная" бутылка", — пояснила эксперт.

Поэтому если вы хотите качественный продукт, но без переплаты, то вина в диапазоне 300-600 гривен за бутылку являются "золотой серединой".

Ранее мы выяснили, сколько должна стоить настоящая красная и черная икра и на что обратить внимание при выборе. Также эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от фальсификата.

алкоголь цены на алкоголь продукты белое вино красное вино
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации