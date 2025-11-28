Цены на красное и белое вино — сколько должен стоить качественный алкогольный напиток в Украине

Цены на вина в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине винный рынок в последние годы значительно растет, в частности, благодаря импорту, спросу на качественные вина, а также расширению потребительской культуры. Однако, что именно означает "качественное" красное или белое вино в украинских условиях, и сколько стоит заплатить за бутылку.

Как рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая, среди ключевых поставщиков вина в Украину:

Стоимость качественного вина: на что обратить внимание

Чтобы определить, сколько должно стоить качественное вино в Украине, по словам Быстрицкой, надо учитывать ряд факторов. В частности, это

себестоимость производства в стране происхождения: затраты на виноград, сбор, ферментацию, выдержку, расходы на транспортировку и таможенные сборы, налоги, наценки импортеров и ритейлеров, маркетинговые расходы, бренд, упаковку.

"Качественное красное или белое импортное вино стоит от 250 до 600 гривен за 0,75 л. Это средняя категория. Вино высшего ценового сегмента от известных французских, итальянских или чилийских брендов стоит от 600 до 1200 гривен и более за бутылку", — отметила Лилия Быстрицкая.

Красное вино, по словам эксперта, часто дороже белого, если это сорта с танинами, выдержанное и происходит из регионов с репутацией.

"Белое вино может быть дешевле, особенно молодое, без выдержки, из стран "нового мира", например, Чили. Но вина из "старого мира": Италии, Франции, с характером и хорошей кислотностью дороже", — добавила она.

Есть ли смысл покупать более дорогое вино

При выборе качественного вина, по словам эксперта, не всегда нужно брать самые дорогие бутылки. Важно обращать внимание на год, сорта винограда и регион производства. Эти показатели сильно влияют на профиль вина.

"Обязательно нужно учитывать репутацию импортера или магазина. Качественное импортное вино с правильным хранением может быть лучшим вариантом, чем более дешевая "случайная" бутылка", — пояснила эксперт.

Поэтому если вы хотите качественный продукт, но без переплаты, то вина в диапазоне 300-600 гривен за бутылку являются "золотой серединой".

Ранее мы выяснили, сколько должна стоить настоящая красная и черная икра и на что обратить внимание при выборе. Также эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от фальсификата.