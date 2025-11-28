Ціни на червоне та біле вино — скільки має коштувати якісний алкогольний напій в Україні

Ціни на вина в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні винний ринок останніми роками значно зростає, зокрема, завдяки імпорту, попиту на якісні вина, а також розширенню споживчої культури. Однак, що саме означає "якісне" червоне чи біле вино в українських умовах, і скільки варто заплатити за пляшку.

Як розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька, серед ключових постачальників вина в Україну:

Вартість якісного вина: на що звернути увагу

Щоб визначити, скільки має коштувати якісне вино в Україні, за словами Бистрицької, треба враховувати низку факторів. Зокрема, це

собівартість виробництва в країні походження: витрати на виноград, збір, ферментацію, витримку, витрати на транспортування й митні збори, податки, націнки імпортерів і ритейлерів, маркетингові витрати, бренд, упаковку.

"Якісне червоне або біле імпортне вино коштує від 250 до 600 гривень за 0,75 л. Це середня категорія. Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1200 гривень і більше за пляшку", — наголосила Лілія Бистрицька.

Червоне вино, за словами експертки, часто дорожче за біле, якщо це сорти з танінами, витримане і походить з регіонів з репутацією.

"Біле вино може бути дешевшим, особливо молоде, без витримки, з країн "нового світу", наприклад, Чилі. Але вина зі "старого" світу: Італії, Франції, з характером і гарною кислотністю дорожчі", — додала вона.

Чи є сенс купувати дорожче вино

При виборі якісного вина, за словами експертки, не завжди потрібно брати найдорожчі пляшки. Важливо звертати увагу на рік, сорти винограду та регіон виробництва — ці показники сильно впливають на профіль вина.

"Обов'язково потрібно зважати на репутацію імпортера або магазину. Якісне імпортне вино з правильним зберіганням може бути кращим варіантом, ніж дешевша "випадкова" пляшка", — пояснила експертка.

Тож якщо ви хочете якісний продукт, але без переплати, то вина в діапазоні 300-600 гривень за пляшку є "золотою серединою".

Раніше ми з'ясували, скільки має коштувати справжня червона та чорна ікра та на що звернути уваги при виборі. Також експерти розповіли, як відрізнити справжнє вершкове масло від фальсифікату.