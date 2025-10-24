Відео
Справжнє вершкове масло — як відрізнити від підробки в магазині

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 17:12
Оновлено: 16:31
Як відрізнити справжнє вершкове масло — ознаки натуральності й ціни в Україні
Вершкове масло в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На українському ринку представлено багато продуктів харчування різної якості. Серед широкого асортименту трапляються підробки, які зазвичай продають дешевше або навмисне видають за якісний товар. Зокрема, не завадить дізнатися, як відрізнити справжнє вершкове масло від фальсифікату, аби дарма не заплатити кошти.

Про це розповіла кулінарка Альона Карпюк в Instagram.

Як обрати натуральне масло

Існує кілька характерних ознак, за якими відрізняють справжній продукт від підробки. По-перше, слід звернути увагу на склад: натуральне масло повинно містити лише один інгредієнт — вершки чи пастеризовані вершки. Все інше говорить про низьку якість.

По-друге, стандартом вважається жирність від 82,5%. Якщо показник не доходить до вказаного рівня, то перед вами — спред або масляна суміш. По-третє, необхідно уникати товарів з таким умістом:

  • рослинними жирами (пальмова, кокосова, соєва олія);
  • консервантами;
  • ароматизаторами;
  • емульгаторми або "комбінованими жирами".

Нарешті, четверта ознака натуральності — це відмітка ГОСТ або ДСТУ на пакуванні. Справжнє масло виготовляють за ДСТУ 4399:2005, що гарантує стандарт якості. Плюс не завадить орієнтуватися на колір продукту, він має бути світло-жовтий або жовтий. Натомість яскравий відтінок часто свідчить про додавання барвників, а білий колір — про наявність рослинних жирів.

Скільки коштує масло в Україні

Ми проаналізували ціни в різних популярних мережах супермаркетів України та з’ясували, скільки мінімально коштує вершкове масло з жирністю 82% станом на 24 жовтня 2025 року. Отримали такі результати:

  • Сільпо — від 63,62 грн;
  • Варус — від 89,90 грн;
  • Фора — від 98,20 грн (зі знижкою — 85,90 грн);
  • Новус — від 98,99 грн;
  • Ашан — від 101,90 грн;
  • АТБ — від 103,90 грн (зі знижкою - 88,30 грн);
  • Метро — від 104,90 грн;
  • МегаМаркет — від 128,40 грн.

Зауважимо, згідно з даними Асоціації виробників молока, в Україні спостерігається зниження цін на молоко-сировину. Причина — низький попит з боку переробних підприємств внаслідок скорочення продажів біржових товарів. Очікується, що з 1 листопада здешевлення продовжиться, що відобразиться на цінах у супермаркетах.

товари покупки вершкове масло супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
