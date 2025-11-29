Оливкова олія за 200 грн — експерт пояснив, коли не варто купувати

Оливкова олія в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З нагоди Чорної п’ятниці в супермаркетах і магазинах встановили вигідні знижки на продукти харчування/непродовольчі товари. В цей період важливо не заплутатися, яка позиція подешевшала, а яка завжди коштувала недорого. В питанні вибору якісної оливкової олії це дуже важливо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому не варто купувати олію за 200 грн.

Реклама

Читайте також:

Що не так з дешевою оливковою олією

Представник компанії-імпортера харчових продуктів з Європи Олег Трубінець розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Насті Рейн, що одна з найкращих категорій оливкової олії — Extra Virgin Olive Oil. Цей продукт так званого першого холодного віджиму отримують механічним способом, не використовуючи хімічну обробку.

Ціна виробу немаленька. Якщо промоніторити пропозиції в українських супермаркетах, то можна побачити великий діапазон вартості оливкової олії — від 170 грн за літр до близько 500 гривень за 500 мл. Якщо орієнтуватися на якість, то стандартом ціни є рівень 250-500 грн і більше залежно від бренду, походження, обсягу та сертифікації.

"Дешевші варіанти, менше ніж 200-250 грн за літр, можуть бути менш преміальними або не відповідати повною мірою характеристикам Extra Virgin. Якщо вам пропонують оливкову олію за ціною до 200 грн, навіть зі знижкою — такі пропозиції варто ретельно перевіряти", — констатував Олег Трубінець.

Він додав, що на кінцеву вартість продукту впливає не тільки категорія. До цього додається країна походження (імпорт з Італії, Греції, Іспанії тощо), вид тари (пляшка з темного скла чи металевий контейнер), сертифікація, бренд і маркетинг.

Найдешевша оливкова олія

Ми промоніторили онлайн-магазини різних відомих мереж супермаркетів і з’ясували, які позиції в асортименті найдешевші:

АТБ — 176,90 грн (250 мл, Extra Virgin);

Сільпо — 164 грн (250 мл, Pure);

Варус — 169,90 грн (250 мл, Extra Virgin);

Новус — 269 грн (200 мл, Extra Virgin);

Ашан — 224 грн (250 мл, Extra Virgin);

Метро — 263 грн (1 л, Pomace Oil);

Фора — 219 грн (500 мл, Pomace Oil);

МегаМаркет — 209,50 грн (250 мл, Extra Virgin).

Як видно, в більшості супермаркетів продають якісну оливкову олію Extra Virgin. Ціна вказана за 250 мл, що входить в діапазон, вказаний експертом. Натомість категорія Pure — це суміш, а Pomace Oil взагалі виготовляється з макухи оливок, які залишилися після першого віджиму.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у передсвятковий період попит на м’ясні делікатеси різко зростає. Супермаркети в Україні, швидше за все, підвищать ціни на ковбаси та м’ясні вироби в середньому на 8-12% ближче до Різдва.

Також ми писали, що ціна якісного вина в Україні залежить від собівартості виробництва, логістики, податків та інших складових. Хороше імпортне вино коштує від 250 до 600 грн, а преміальні позиції — від 600.