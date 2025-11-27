Відео
Головна Економіка Чорна п'ятниця у розпалі — про які свої права забувають покупці

Чорна п'ятниця у розпалі — про які свої права забувають покупці

Дата публікації: 27 листопада 2025 17:12
Знижки на Чорну п'ятницю — як заборонено продавати товари в Україні
Дівчина в магазині одягу. Фото: Pexels

В Україні безліч магазинів знизили ціни на товари до Чорної п'ятниці. Однак вигідні акційні пропозиції можуть супроводжуватися "спеціальними умовами", наприклад, обмеженням у поверненні, що вважається неправомірним.

Про це йдеться на порталі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Що заборонено робити продавцям

Дійсно, магазини нерідко встановлюють біля акційного товару стенди з написом "Поверненню не підлягає". Таке обмеження для споживачів є неправомірним, коли йдеться про речі зі знижкою. В разі виявлення порушень українці можуть звернутися зі скаргою до територіального органу Держспоживслужби.

"Акції та сезон великих розпродажів, зокрема Black Friday, часто супроводжуються вигідними пропозиціями. Однак навіть під час розпродажів споживач має законні права, які не можуть бути обмежені", — констатували фахівці.

Так само покупці часто помічають, що магазини спершу штучно завищують вартість товарів, а потім встановлюють великі знижки, імітуючи вигідний розпродаж. Закон "Про захист прав споживачів" забороняє подібні методи і передбачає:

  • надання правдивої та зрозумілої інформації про акцію, знижку, остаточну ціну;
  • реальне зниження вартості продукції, яка підлягає розпродажу;
  • поширення реклами акційної пропозиції, яка не вводить в оману щодо наявності товару, розміру знижки чи умов купівлі.

Українці повинні знати, що навіть у період Чорної п'ятниці, коли на більшість товарів встановлена знижка, вони залишають за собою право на обмін, повернення або гарантійний ремонт. А при онлайн-замовленні продовжують діють правила дистанційної торгівлі — повернення допускається протягом 14 днів (якщо товар не входить у перелік винятків).

Які товари неможливо замінити чи повернути

Повний список товарів, які не підлягають поверненню в магазин, визначений постановою Кабінету Міністрів від 19.03.1994 №172. Він містить:

  • продовольчі товари;
  • лікарські препарати;
  • предмети сангігієни;
  • фотоплівки, фотопластинки;
  • корсетні товари;
  • парфюмерно-косметичні вироби;
  • пір'яно-пухові вироби;
  • дитячі іграшки м'які;
  • зубні щітки;
  • мундштуки;
  • апарати для гоління;
  • розчіски;
  • рукавички;
  • тканини;
  • білизну;
  • друковані видання;
  • перуки;
  • товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування);
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів тощо.

Варто уточнити, що в листопаді 2024 року уряд затвердив новий "Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)". Він набагато коротший і включає ліки, засоби особистої гігієни, косметику, мийні засоби без захисної упаковки і товари, розкроєні під індивідуальний розмір. Однак документ набуде чинності лише після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці скаржаться, що під час Чорної п’ятниці магазини штучно завищують ціни, а потім видають повернення до старої вартості за знижки. Покупці все частіше називають такі акції обманом брендів.

Також ми писали, що оливкова олія Extra Virgin є найбільш якісною — її отримують механічним віджимом, без хімії. Не варто купувати Olive Oil, Pure чи Pomace, слід обирати олію в темному склі чи металі.

