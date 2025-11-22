Реальні знижки на Чорну п’ятницю — чому споживачі захейтили українські бренди

Знижки на Black Friday. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці листопада традиційно настає Чорна п’ятниця — період акційних пропозицій у більшості магазинів і великих знижок. Бренди намагаються стимулювати покупців і привертають увагу до свого асортименту гучними гаслами про низькі ціни. Однак чимало українців скаржаться на компанії, звинувачуючи їх у попередньому піднятті вартості товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що кажуть люди про знижки на Чорну п’ятницю в соціальній мережі Threads.

Що не так зі знижками на Чорну п’ятницю

Black Friday — це всесвітній день розпродажів, який бере початок зі Сполучених Штатів Америки. Традиційно Чорна п’ятниця припадає на один день — наступний після Дня подяки у США. Однак в Україні бренди починають рекламувати свої знижки за кілька тижнів до дати.

Але проблема Black Friday не у тривалості. Споживачі масово скаржаться на обман з боку брендів: реальних знижок немає, оскільки продавці завчасно піднімають вартість товарів, а потім з нагоди Чорної п’ятниці "урочисто" оголошують падіння цін до 50%, повертаючи показники до попереднього рівня.

"Цікаво, чи українські магазини та бренди колись навчаться тому, що "чорна п’ятниця" та інші "великі розпродажі" — це коли ти пропонуєш справжню знижку, а не вигадану?", — написала одна з користувачок Threads.

І подібних повідомлень у соціальній мережі безліч.

Відгуки українців на Чорну п'ятницю та знижки. Фото: скриншот

Які "знижки" встановлюють бренди

Судячи з відгуків українців, схема попереднього підняття ціни на товар із подальшим встановленням великої знижки з нагоди Чорної п’ятниці — непоодинока. Ми зібрали кілька історій споживачів, які хотіли придбати омріяну річ дешевше, але стикнулися з неприємною реальністю:

кросівки до Black Friday коштували 3 900 грн, а в період розпродажу зі знижкою 50% — вже 4 500 грн;

магазин продавав шубку за 4 500 грн, а коли настала Чорна п’ятниця — ціна піднялася до 7 000 грн (зі знижкою — 5 500 грн);

штани до розпродажу обійшлися дівчині у 9 500 грн, а Чорна п’ятниця спровокувала підняття ціни до 10 500 грн;

пилососи традиційно коштували від 13 000 до 19 000 грн, а зі знижками 40-50% на Чорну п’ятницю — від 15 000 до 20 000 грн;

меблі зі знижкою 70% коштували на 150 грн більше, ніж до Black Friday.

Українці здебільшого погодилися з твердженням, що Чорна п’ятниця — це можливість для брендів позбутися товару, який залежався на складі. Якщо магазин пропонує великі знижки, то він або прагне розвантажити полиці від нерентабельної продукції, або таки позбувся невиправданої націнки і скинув вартість до реального рівня.

Загалом варто підготуватися до періоду розпродажів завчасно. Аби не натрапити на недобросовісний магазин, який видає повернення до традиційної ціни за знижку, треба скласти список бажаних товарів і заздалегідь промоніторити їх вартість. Тоді в Чорну п’ятницю ви точно знатимете, чи встановив бренд реальну знижку на свою продукцію.

