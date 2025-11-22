Реальные скидки на Черную пятницу — почему потребители захейтили украинские бренды

Скидки на Black Friday. Фото: Новини.LIVE

В конце ноября традиционно наступает Черная пятница — период акционных предложений в большинстве магазинов и больших скидок. Бренды пытаются стимулировать покупателей и привлекают внимание к своему ассортименту громкими лозунгами о низких ценах. Однако многие украинцы жалуются на компании, обвиняя их в предварительном поднятии стоимости товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорят люди о скидках на Черную пятницу в социальной сети Threads.

Что не так со скидками на Черную пятницу

Black Friday — это всемирный день распродаж, который берет начало из Соединенных Штатов Америки. Традиционно Черная пятница приходится на один день — следующий после Дня благодарения в США. Однако в Украине бренды начинают рекламировать свои скидки за несколько недель до даты.

Но проблема Black Friday в другом. Потребители массово жалуются на обман со стороны брендов: реальных скидок нет, поскольку продавцы заблаговременно поднимают стоимость товаров, а затем по случаю Черной пятницы "торжественно" объявляют падение цен до 50%, возвращая показатели к предыдущему уровню.

"Интересно, украинские магазины и бренды когда-нибудь научатся тому, что "черная пятница" и другие "большие распродажи" — это когда ты предлагаешь настоящую скидку, а не вымышленную?", — написала одна из пользовательниц Threads.

И подобных сообщений в социальной сети множество.

Какие "скидки" устанавливают бренды

Судя по отзывам украинцев, схема предварительного поднятия цены на товар с последующим установлением большой скидки по случаю Черной пятницы — не редкость. Мы собрали несколько историй потребителей, которые хотели приобрести желанную вещь дешевле, но столкнулись с неприятной реальностью:

кроссовки до Black Friday стоили 3 900 грн, а в период распродажи со скидкой 50% — уже 4 500 грн;

магазин продавал шубку за 4 500 грн, а когда наступила Черная пятница — цена поднялась до 7 000 грн (со скидкой — 5 500 грн);

брюки до распродажи обошлись девушке в 9 500 грн, а Черная пятница спровоцировала поднятие цены до 10 500 грн;

пылесосы традиционно стоили от 13 000 до 19 000 грн, а со скидками 40-50% на Черную пятницу — от 15 000 до 20 000 грн;

мебель со скидкой 70% стоила на 150 грн больше, чем до Black Friday.

Украинцы в основном согласились с утверждением, что Черная пятница — это возможность для брендов избавиться от товара, который залежался на складе. Если магазин предлагает большие скидки, то он или стремится разгрузить полки от нерентабельной продукции, или таки избавился от неоправданной наценки и сбросил стоимость до реального уровня.

В целом стоит подготовиться к периоду распродаж заранее. Чтобы не наткнуться на недобросовестный магазин, который выдает возврат к традиционной цене за скидку, надо составить список желаемых товаров и промониторить их стоимость. Тогда в Черную пятницу вы точно будете знать, установил ли бренд реальную скидку на свою продукцию.

Что еще нужно знать украинцам

