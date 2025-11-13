Сниженные цены на тарифы Vodafone — как платить за связь до 40% меньше

Магазин Vodafone. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор Vodafone ввел для клиентов выгодные скидки на тарифы. Украинцы могут значительно сэкономить на связи, пользуясь акционными предложениями. Существует несколько способов снизить плату за пакеты услуг в ноябре 2025 года.

Как снизить стоимость тарифов

Компания не установила скидки на связь для абонентов контракта и подписки, однако разрешила временно снизить стоимость тарифных планов при условии переноса номера в сеть Vodafone. То есть нужно перейти на обслуживание от другого оператора (конкурента) со старым мобильным номером. Тогда цены будут находиться на таком уровне:

Flexx GO (подписка) — 200 грн вместо 320 грн в течение первых шести месяцев;

Flexx TOP (подписка) — 350 грн вместо 500 грн в течение первых шести месяцев;

Flexx GO (контракт) — 200 грн вместо 270 грн в течение первого года пользования;

Flexx TOP (контракт) — 350 грн вместо 450 грн в течение первого года пользования.

Сниженные цены на тарифы Vodafone. Фото: скриншот

Скидки для бизнес-клиентов Vodafone

На корпоративные пакеты услуг актуальных скидок тоже нет, однако тарифы для передачи данных между устройствами стоят на 50% дешевле для новых клиентов мобильного оператора. Сниженная цена будет действовать в течение 12 месяцев для юридические лиц и ФЛП в случае подключения до 31 декабря 2025 года. Абоненты будут платить за:

IoT Start — 12 грн вместо 24 грн;

IoT L — 17,5 грн вместо 35 грн;

IoT Pro — 25 грн вместо 50 грн;

IoT Max — 50 грн вместо 100 грн;

IoT Streaming — 125 грн вместо 250 грн;

IoT Unlim — 250 грн вместо 500 грн.

Плюс корпоративные клиенты могут сэкономить один месячный платеж при активации услуги "Год без абонплат". Нужно заплатить сразу за 12 месяцев пользования тарифным планом, однако конечная сумма будет включать стоимость только 11-ти пакетов.

Что еще нужно знать украинцам

