Україна
Знижки до 40% на тарифи Vodafone — як абоненти можуть зекономити

Знижки до 40% на тарифи Vodafone — як абоненти можуть зекономити

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:15
Оновлено: 18:23
Знижені ціни на тарифи Vodafone — як платити за зв'язок до 40% менше
Магазин Vodafone. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор Vodafone запровадив для клієнтів вигідні знижки на тарифи. Українці можуть значно економити на зв’язку, користуючись акційними пропозиціями. Існує кілька способів знизити плату за пакети послуг у листопаді 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як платити менше за послуги мобільного зв’язку від Vodafone.

Читайте також:

Як знизити вартість тарифів

Компанія не встановила знижки на зв'язок для абонентів контракту і передплати, однак дозволила тимчасово знизити вартість тарифних планів за умови перенесення номера в мережу Vodafone. Тобто потрібно перейти на обслуговування від іншого оператора (конкурента) зі старим мобільним номером. Тоді ціни перебуватимуть на такому рівні:

  • Flexx GO (передплата) — 200 грн замість 320 грн упродовж перших шести місяців;
  • Flexx TOP (передплата) — 350 грн замість 500 грн упродовж перших шести місяців;
  • Flexx GO (контракт) — 200 грн замість 270 грн протягом першого року користування;
  • Flexx TOP (контракт) — 350 грн замість 450 грн протягом першого року користування.
Знижки до 40% на тарифи Vodafone — як абоненти можуть зекономити - фото 1
Знижені ціни на тарифи Vodafone. Фото: скриншот

Знижки для бізнес-клієнтів Vodafone

На корпоративні пакети послуг актуальних знижок теж немає, проте тарифи для передачі даних між пристроями коштують на 50% дешевше для нових клієнтів мобільного оператора. Знижена ціна діятиме упродовж 12 місяців для юридичні осіб і ФОПів у разі підключення до 31 грудня 2025 року. Абоненти платитимуть за:

  • IoT Start — 12 грн замість 24 грн;
  • IoT L — 17,5 грн замість 35 грн;
  • IoT Pro — 25 грн замість 50 грн;
  • IoT Max — 50 грн замість 100 грн;
  • IoT Streaming — 125 грн замість 250 грн;
  • IoT Unlim — 250 грн замість 500 грн.

Плюс корпоративні клієнти можуть заощадити один місячний платіж у разі активації послуги "Рік без абонплат". Потрібно заплатити одразу за 12 місяців користування тарифним планом, однак кінцева сума включатиме вартість лише 11-ти пакетів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти lifecell більше не зможуть користуватися деякими тарифними планами. Мобільний оператор планує закрити велику кількість пакетів послуг з 26 листопада 2025 року.

Також ми писали, які бюджетні тарифи від Київстару, Vodafone та lifecell можуть підключити українські пенсіонери. Компанії забезпечують клієнтів різними пропозиціями з достатнім наповненням.

Vodafone зв'язок ціни мобільний оператор знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
