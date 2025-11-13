Знижені ціни на тарифи Vodafone — як платити за зв'язок до 40% менше

Знижки до 40% на тарифи Vodafone — як абоненти можуть зекономити
Популярний мобільний оператор Vodafone запровадив для клієнтів вигідні знижки на тарифи. Українці можуть значно економити на зв’язку, користуючись акційними пропозиціями. Існує кілька способів знизити плату за пакети послуг у листопаді 2025 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як платити менше за послуги мобільного зв’язку від Vodafone.
Як знизити вартість тарифів
Компанія не встановила знижки на зв'язок для абонентів контракту і передплати, однак дозволила тимчасово знизити вартість тарифних планів за умови перенесення номера в мережу Vodafone. Тобто потрібно перейти на обслуговування від іншого оператора (конкурента) зі старим мобільним номером. Тоді ціни перебуватимуть на такому рівні:
- Flexx GO (передплата) — 200 грн замість 320 грн упродовж перших шести місяців;
- Flexx TOP (передплата) — 350 грн замість 500 грн упродовж перших шести місяців;
- Flexx GO (контракт) — 200 грн замість 270 грн протягом першого року користування;
- Flexx TOP (контракт) — 350 грн замість 450 грн протягом першого року користування.
Знижки для бізнес-клієнтів Vodafone
На корпоративні пакети послуг актуальних знижок теж немає, проте тарифи для передачі даних між пристроями коштують на 50% дешевше для нових клієнтів мобільного оператора. Знижена ціна діятиме упродовж 12 місяців для юридичні осіб і ФОПів у разі підключення до 31 грудня 2025 року. Абоненти платитимуть за:
- IoT Start — 12 грн замість 24 грн;
- IoT L — 17,5 грн замість 35 грн;
- IoT Pro — 25 грн замість 50 грн;
- IoT Max — 50 грн замість 100 грн;
- IoT Streaming — 125 грн замість 250 грн;
- IoT Unlim — 250 грн замість 500 грн.
Плюс корпоративні клієнти можуть заощадити один місячний платіж у разі активації послуги "Рік без абонплат". Потрібно заплатити одразу за 12 місяців користування тарифним планом, однак кінцева сума включатиме вартість лише 11-ти пакетів.
Що ще варто знати українцям
