Холостяк-2025 с Цымбалюком — какие бренды спонсируют 14 сезон реалити-шоу

На телеканале СТБ выходит популярное реалити-шоу "Холостяк-2025" с Тарасом Цымбалюком. Для зрителей сняли уже 14 сезонов, что говорит о востребованности проекта на украинском телевизионном рынке. Интересно узнать, какие бренды и компании спонсируют один из самых рейтинговых шоу.

Исследование о владельцах, структуре и корпоративных связях спонсоров 14-го сезона "Холостяка" провели аналитики YouControl.

Какие спонсоры стоят за Холостяком-14

На экранах можно увидеть множество примеров рекламных интеграций — от места проведения съемок до одежды участников, ювелирных изделий, косметики, даже воды. Анализ компаний-спонсоров 14-го сезона проекта показал, что финансы поступают как от украинских производителей, так от международных корпораций.

Гостинично-парковый комплекс Equides Club и ресторан Chalet Equides: это локация проведения первой вечеринки. Владелица ООО "Эквидес Клаб" — жена Геннадия Буткевича, совладельца сети АТБ. Рестораном владеет его дочь Анна. Ювелирный дом SOVA: владельцами являются народные депутаты Украины 9 созыва Юрий и Александр Сова. Минеральная вода "Карпатська джерельна": бренд принадлежит ООО "Карпатские минеральные воды" под управлением Петра и Сергея Устименко. Чай Lovare: относится к АО "Мономах". Что интересно, в 2025 году его владельца объявили в розыск по подозрению в сотрудничестве с Россией. Однако компания заявила, что будет защищать свою репутацию в суде. Сеть магазинов EVA: оператор — ООО "Руш", бенефециарами которого выступают Руслан Шостак и Валерий Киптик. ТМ "Водный мир": продукцию производит ООО "Аквафрост" под руководством Оксаны Васильевой. Сидр Dolcelini: торговая марка принадлежит ЧАО "Карлсберг Украина", входящему в датскую пивоваренную компанию Carlsberg Group.

Что касается международных брендов, то исследователи выделили Philips, Maybelline, KitKat и Teva. Эти компании с международными офисами не прекратили деятельность своих "дочек" в России.

Что еще нужно знать украинцам

