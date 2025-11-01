Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика От "ювелирки" до чая — какие бренды спонсируют Холостяка-14

От "ювелирки" до чая — какие бренды спонсируют Холостяка-14

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 20:25
обновлено: 18:16
Холостяк-2025 с Цымбалюком — какие бренды спонсируют 14 сезон реалити-шоу
Участники шоу "Холостяк-14". Фото: СТБ

На телеканале СТБ выходит популярное реалити-шоу "Холостяк-2025" с Тарасом Цымбалюком. Для зрителей сняли уже 14 сезонов, что говорит о востребованности проекта на украинском телевизионном рынке. Интересно узнать, какие бренды и компании спонсируют один из самых рейтинговых шоу.

Исследование о владельцах, структуре и корпоративных связях спонсоров 14-го сезона "Холостяка" провели аналитики YouControl.

Реклама
Читайте также:

Какие спонсоры стоят за Холостяком-14

На экранах можно увидеть множество примеров рекламных интеграций — от места проведения съемок до одежды участников, ювелирных изделий, косметики, даже воды. Анализ компаний-спонсоров 14-го сезона проекта показал, что финансы поступают как от украинских производителей, так от международных корпораций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by YouControl (@itsyoucontrol)

  1. Гостинично-парковый комплекс Equides Club и ресторан Chalet Equides: это локация проведения первой вечеринки. Владелица ООО "Эквидес Клаб" — жена Геннадия Буткевича, совладельца сети АТБ. Рестораном владеет его дочь Анна.
  2. Ювелирный дом SOVA: владельцами являются народные депутаты Украины 9 созыва Юрий и Александр Сова.
  3. Минеральная вода "Карпатська джерельна": бренд принадлежит ООО "Карпатские минеральные воды" под управлением Петра и Сергея Устименко.
  4. Чай Lovare: относится к АО "Мономах". Что интересно, в 2025 году его владельца объявили в розыск по подозрению в сотрудничестве с Россией. Однако компания заявила, что будет защищать свою репутацию в суде.
  5. Сеть магазинов EVA: оператор — ООО "Руш", бенефециарами которого выступают Руслан Шостак и Валерий Киптик.
  6. ТМ "Водный мир": продукцию производит ООО "Аквафрост" под руководством Оксаны Васильевой.
  7. Сидр Dolcelini: торговая марка принадлежит ЧАО "Карлсберг Украина", входящему в датскую пивоваренную компанию Carlsberg Group.

Что касается международных брендов, то исследователи выделили Philips, Maybelline, KitKat и Teva. Эти компании с международными офисами не прекратили деятельность своих "дочек" в России.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Киеве закрыли ТРЦ Gulliver на неопределенный срок. Укрэксимбанк и Ощадбанк приняли такое решение из-за саботажа передачи управления со стороны бывшего владельца — ООО "ТРИ О".

Также мы писали, что в 14 сезоне шоу "Холостяк" за сердце Тараса Цымбалюка борется харьковчанка Ольга Дзундза — мастер спорта по прыжкам в высоту. Она фитнес-тренер, разведена и воспитывает двоих детей.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк реклама шоу-бизнес компании
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации