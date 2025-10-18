Герой шоу Холостяк — Цымбалюк назвал свой самый прибыльный сериал

Актер Тарас Цымбалюк. Фото: кадр из видео

Новый "холостяк" страны — актер Тарас Цымбалюк — назвал проект, за который получил самый большой гонорар. Первый эпизод шоу показали на телеканале СТБ в пятницу, 17 октября.

На вопрос о доходе от съемок Цимбалюк ответил на YouTube-канале NABARI.

Реклама

Читайте также:

Самый большой гонорар Цымбалюка

По словам актера, довольно часто в его карьере бывали случаи, когда приходилось участвовать в проектах, которые не приносили удовольствия, но были прибыльными. Едва ли не самый большой доход известному актеру принесли съемки в сериале "Последний янычар", который вышел в свет в далеком 2015 году.

"Я точно не помню, но логично, что это наиболее длительные проекты. Пожалуй "Последний янычар", потому что это было 115 серий, мы его снимали год и там у меня была огромная куча съемочных дней", — констатировал Тарас.

Оценивая собственную карьеру и реальные перспективы, актер поставил семь баллов, поскольку считает, что достиг определенного уровня мастерства и развития, но впереди еще много нового.

Ранее Цымбалюк признавался, что до полномасштабной войны украинские актеры зарабатывали довольно неплохо. Например, за один съемочный день "холостяку" могли заплатить от 15 000 до 70 000 грн. Но после вторжения России киноиндустрия видоизменилась, а гонорары звезд уменьшились.

Напомним, на телеканале СТБ стартовал 14-й сезон популярного романтического реалити "Холостяк". Тарас Цымбалюк пришел на проект, чтобы найти настоящую любовь, хотя понимает, что достичь цели будет непросто. Все выпуски зрители могут посмотреть на официальном сайте канала, по телевизору или на YouTube-канале СТБ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зумеры выросли в эпоху цифровых технологий, поэтому деньги для них в основном виртуальные. Они ценят мобильность, краткосрочные финансовые цели, активно пользуются криптовалютами.

Также мы писали, какие курорты по системе обслуживания "все включено" признали одними из лучших в мире. Идеальными местами для отдыха являются Мальдивы, Бразилия, Греция, Доминикана и Белиз.