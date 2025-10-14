Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Деньги в цифровую эпоху — как зумеры обращаются с деньгами

Деньги в цифровую эпоху — как зумеры обращаются с деньгами

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:40
Финансовые привычки зумеров — как относится к деньгам поколение, выросшее в цифровую эпоху
Парень танцует на улице. Фото: Новини.LIVE

Поколение зумеров охватывает людей, рожденных примерно между серединой 1990-х и началом 2010-х годов. Они выросли в мире, где цифровые технологии были частью повседневной жизни с детства. Это сформировало их мировоззрение и повлияло на финансовое поведение.

О том, какие финансовые привычки имеет поколение зумеров и как формировалось их отношение к деньгам, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Реклама
Читайте также:

Кто такие зумеры и как они относятся к деньгам

Поведение украинцев в сфере денег часто зависит от того, в какой исторический период они взрослели. Кризисные времена, инфляция, война, трудовая миграция и изменения на рынке труда по-разному повлияли на поколения, формируя их подходы к заработку, расходам и сбережениям.

По словам финансового эксперта, зумеры — это молодые люди, рожденные после 1997 года, которые с детства живут в цифровом мире. Для них деньги — преимущественно виртуальные. Большинство финансовых операций они проводят онлайн, а наличные воспринимают скорее как исключение.

Что отличает финансовое поведение зумеров

Коник рассказала, что сейчас молодежь активно инвестирует в собственный стиль, путешествия, технологии и новые впечатления. Для них важно не только иметь деньги, но и тратить их так, чтобы получать удовольствие и развиваться. Также для зумеров характерны:

  1. Краткосрочные цели: вместо долгосрочных накоплений на "будущее" зумеры обычно собирают средства для конкретных нужд — обучения, новых гаджетов или путешествий.
  2. Гибкость в доходах: они не привязываются к одному месту работы. Фриланс, подработки, стартапы или несколько источников дохода — обычная практика для этого поколения.
  3. Международная ориентация: многие зумеры стремятся учиться или работать за рубежом и воспринимают мир как единый рынок возможностей.
  4. Открытость к инновациям: криптовалюты, цифровые кошельки и инвестиционные приложения для них — не что-то новое, а привычные инструменты ежедневной финансовой жизни.

"Для этого поколения главная ценность — мобильность и возможность быстро реализовывать финансовые планы", — подытожила Елена Коник.

Однако она уточнила, что они смело пользуются новыми технологиями, но редко планируют слишком далеко вперед. При этом зумеры имеют потенциал стать более финансово грамотными из-за открытости к новым знаниям и инвестициям.

Ранее мы писали, что многие украинцы стремятся к спокойной и обеспеченной старости, но не все понимают, какую сумму нужно накопить для комфортной жизни.

Также мы рассказывали, что финансовая грамотность — это не только умение экономить, но и формирование правильных привычек. Часто причиной нехватки денег являются не только низкие доходы, но и ошибки в планировании расходов и принятии финансовых решений.

деньги финансы поколение расходы сбережения финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации