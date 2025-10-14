Финансовые привычки зумеров — как относится к деньгам поколение, выросшее в цифровую эпоху

Парень танцует на улице. Фото: Новини.LIVE

Поколение зумеров охватывает людей, рожденных примерно между серединой 1990-х и началом 2010-х годов. Они выросли в мире, где цифровые технологии были частью повседневной жизни с детства. Это сформировало их мировоззрение и повлияло на финансовое поведение.

О том, какие финансовые привычки имеет поколение зумеров и как формировалось их отношение к деньгам, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Реклама

Читайте также:

Кто такие зумеры и как они относятся к деньгам

Поведение украинцев в сфере денег часто зависит от того, в какой исторический период они взрослели. Кризисные времена, инфляция, война, трудовая миграция и изменения на рынке труда по-разному повлияли на поколения, формируя их подходы к заработку, расходам и сбережениям.

По словам финансового эксперта, зумеры — это молодые люди, рожденные после 1997 года, которые с детства живут в цифровом мире. Для них деньги — преимущественно виртуальные. Большинство финансовых операций они проводят онлайн, а наличные воспринимают скорее как исключение.

Что отличает финансовое поведение зумеров

Коник рассказала, что сейчас молодежь активно инвестирует в собственный стиль, путешествия, технологии и новые впечатления. Для них важно не только иметь деньги, но и тратить их так, чтобы получать удовольствие и развиваться. Также для зумеров характерны:

Краткосрочные цели: вместо долгосрочных накоплений на "будущее" зумеры обычно собирают средства для конкретных нужд — обучения, новых гаджетов или путешествий. Гибкость в доходах: они не привязываются к одному месту работы. Фриланс, подработки, стартапы или несколько источников дохода — обычная практика для этого поколения. Международная ориентация: многие зумеры стремятся учиться или работать за рубежом и воспринимают мир как единый рынок возможностей. Открытость к инновациям: криптовалюты, цифровые кошельки и инвестиционные приложения для них — не что-то новое, а привычные инструменты ежедневной финансовой жизни.

"Для этого поколения главная ценность — мобильность и возможность быстро реализовывать финансовые планы", — подытожила Елена Коник.

Однако она уточнила, что они смело пользуются новыми технологиями, но редко планируют слишком далеко вперед. При этом зумеры имеют потенциал стать более финансово грамотными из-за открытости к новым знаниям и инвестициям.

Ранее мы писали, что многие украинцы стремятся к спокойной и обеспеченной старости, но не все понимают, какую сумму нужно накопить для комфортной жизни.

Также мы рассказывали, что финансовая грамотность — это не только умение экономить, но и формирование правильных привычек. Часто причиной нехватки денег являются не только низкие доходы, но и ошибки в планировании расходов и принятии финансовых решений.