Финансовые привычки зумеров — как относится к деньгам поколение, выросшее в цифровую эпоху

Деньги в цифровую эпоху — как зумеры обращаются с деньгами
Поколение зумеров охватывает людей, рожденных примерно между серединой 1990-х и началом 2010-х годов. Они выросли в мире, где цифровые технологии были частью повседневной жизни с детства. Это сформировало их мировоззрение и повлияло на финансовое поведение.
О том, какие финансовые привычки имеет поколение зумеров и как формировалось их отношение к деньгам, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.
Кто такие зумеры и как они относятся к деньгам
Поведение украинцев в сфере денег часто зависит от того, в какой исторический период они взрослели. Кризисные времена, инфляция, война, трудовая миграция и изменения на рынке труда по-разному повлияли на поколения, формируя их подходы к заработку, расходам и сбережениям.
По словам финансового эксперта, зумеры — это молодые люди, рожденные после 1997 года, которые с детства живут в цифровом мире. Для них деньги — преимущественно виртуальные. Большинство финансовых операций они проводят онлайн, а наличные воспринимают скорее как исключение.
Что отличает финансовое поведение зумеров
Коник рассказала, что сейчас молодежь активно инвестирует в собственный стиль, путешествия, технологии и новые впечатления. Для них важно не только иметь деньги, но и тратить их так, чтобы получать удовольствие и развиваться. Также для зумеров характерны:
- Краткосрочные цели: вместо долгосрочных накоплений на "будущее" зумеры обычно собирают средства для конкретных нужд — обучения, новых гаджетов или путешествий.
- Гибкость в доходах: они не привязываются к одному месту работы. Фриланс, подработки, стартапы или несколько источников дохода — обычная практика для этого поколения.
- Международная ориентация: многие зумеры стремятся учиться или работать за рубежом и воспринимают мир как единый рынок возможностей.
- Открытость к инновациям: криптовалюты, цифровые кошельки и инвестиционные приложения для них — не что-то новое, а привычные инструменты ежедневной финансовой жизни.
"Для этого поколения главная ценность — мобильность и возможность быстро реализовывать финансовые планы", — подытожила Елена Коник.
Однако она уточнила, что они смело пользуются новыми технологиями, но редко планируют слишком далеко вперед. При этом зумеры имеют потенциал стать более финансово грамотными из-за открытости к новым знаниям и инвестициям.
