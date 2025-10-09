Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Экономика Как к деньгам относятся миллениалы, зумеры и старшие поколения

Как к деньгам относятся миллениалы, зумеры и старшие поколения

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 18:15
Миллениалы, зумеры и старшие поколения — у кого в Украине наиболее взвешенный подход к расходам
Семья на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Финансовые привычки украинцев в значительной степени зависят от поколения, в котором они выросли. Опыт экономических кризисов, инфляции, военных событий, миграционных процессов и изменений на рынке труда формирует различные подходы к заработку, расходам и сбережениям.

Новини.LIVE выясняли, какой подход к деньгам у миллениалов, зумеров и старших поколений.

Реклама
Читайте также:

Старшие поколения: осторожность и склонность к сбережениям

Юность людей, которые были рождены до 1980-х, пришлась на условия развала советской экономики и трансформационного периода независимости Украины, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

По ее словам, для этого поколения характерны следующие черты:

  • Осторожность в расходах

Многие привыкли откладывать "на черный день" из-за нестабильности 1990-х и частых экономических кризисов.

  • Материальные ценности

Недвижимость, автомобиль, земля, бытовая техника остаются символами стабильности.

  • Низкий уровень доверия к банкам

Несмотря на развитие финансового сектора, многие люди старшего возраста хранят сбережения наличными.

  • Ограниченное использование цифровых сервисов

Хотя некоторые старшие украинцы уже освоили онлайн-банкинг, подавляющее большинство остается сторонниками традиционных способов управления финансами.

"Для старшего поколения главный принцип тратить меньше, чем зарабатываешь, и накапливать "подушку безопасности". Они наиболее консервативны в отношении к деньгам: для них важна стабильность, а риски нежелательны", — добавила эксперт.

Миллениалы: баланс между опытом и новыми возможностями

"Миллениалами мы называем тех, кто был рожден примерно между 1981-1996 годами. Это люди, которые застали как экономические трудности 1990-х, так и бум цифровых технологий. В Украине они составляют основу рабочей силы", — рассказала финансовый консультант.

Для этого поколения, по ее словам, характерны следующие черты:

  • Рациональность в расходах

Миллениалы пытаются совместить стремление к стабильности с желанием жить "здесь и сейчас".

  • Инвестиционный подход

Часть представителей этого поколения активно интересуется финансовой грамотностью: депозитами, недвижимостью, частными пенсионными программами.

  • Ценность впечатлений

Путешествия, образование, качественный отдых для миллениалов часто важнее крупных покупок.

  • Активное использование цифровых сервисов

Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета стали привычными инструментами для этого поколения.

"Миллениалы обычно стремятся к балансу: тратить на собственное развитие, но одновременно иметь финансовую подушку и планировать будущее. Их подход к расходам наиболее взвешенный, поскольку они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни", — рассказала Коник.

Зумеры: ориентация на гибкость и быстрые решения

По словам финансового консультанта, зумеры — это люди, которые были рождены после 1997 года и выросли в цифровой среде. Для них деньги часто не имеют материального олицетворения, ведь большинство финансовых операций происходит онлайн.

Для этого поколения характерны следующие черты:

  • Расходы на самовыражение

Для зумеров важны стиль, путешествия, новые технологии, возможность быстро получить впечатления.

  • Низкая готовность откладывать надолго

Сбережения часто создаются "на конкретную цель", а не "на старость".

  • Гибкие источники дохода

Подработки, фриланс, стартапы и сочетание нескольких профессий — нормальная практика для зумеров.

  • Фокус на международном опыте

Многие из этого поколения ориентируются не только на украинский рынок, но и на заработки и обучение за рубежом.

  • Открытое отношение к инновациям

Криптовалюты, инвестиционные приложения, цифровые кошельки — естественная часть финансовой культуры зумеров.

"Для этого поколения главная ценность — мобильность и возможность быстро реализовывать финансовые планы. Зумеры — самые смелые в использовании новых инструментов, но наименее склонны планировать далекое будущее", — рассказала эксперт.

У кого самый логичный подход к расходам

Елена Коник отметила, что наиболее сбалансированным в Украине можно считать подход миллениалов. Они, по ее словам, сохранили от старших поколений привычку откладывать на будущее, но одновременно переняли от зумеров стремление инвестировать в себя, образование и впечатления.

"Зумеры имеют потенциал стать более финансово грамотными, ведь открыты к инновациям и новым знаниям. Старшие поколения же остаются примером бережливости, но их консерватизм иногда ограничивает возможности для развития", — добавила Елена Коник.

В ближайшие годы финансовые подходы украинцев будут и дальше меняться под влиянием роста уровня цифровизации, войны и связанных с ней экономических рисков, интеграции с европейским рынком, популяризации финансовой грамотности, пояснила эксперт.

По ее словам, баланс между бережливостью старших и гибкостью младших поколений постепенно приведет к формированию большего количества украинцев с рациональным, инвестиционным подходом к деньгам.

Также мы рассказывали, какие купюры не стоит хранить, чтобы не было проблем с обменом или использованием наличных. Также разбирались, сколько нужно зарабатывать в Украине и Польше, чтобы считаться средним классом.

деньги покупки финансы расходы финансовая грамотность
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации