Миллениалы, зумеры и старшие поколения — у кого в Украине наиболее взвешенный подход к расходам

Финансовые привычки украинцев в значительной степени зависят от поколения, в котором они выросли. Опыт экономических кризисов, инфляции, военных событий, миграционных процессов и изменений на рынке труда формирует различные подходы к заработку, расходам и сбережениям.

Новини.LIVE выясняли, какой подход к деньгам у миллениалов, зумеров и старших поколений.

Старшие поколения: осторожность и склонность к сбережениям

Юность людей, которые были рождены до 1980-х, пришлась на условия развала советской экономики и трансформационного периода независимости Украины, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

По ее словам, для этого поколения характерны следующие черты:

Осторожность в расходах

Многие привыкли откладывать "на черный день" из-за нестабильности 1990-х и частых экономических кризисов.

Материальные ценности

Недвижимость, автомобиль, земля, бытовая техника остаются символами стабильности.

Низкий уровень доверия к банкам

Несмотря на развитие финансового сектора, многие люди старшего возраста хранят сбережения наличными.

Ограниченное использование цифровых сервисов

Хотя некоторые старшие украинцы уже освоили онлайн-банкинг, подавляющее большинство остается сторонниками традиционных способов управления финансами.

"Для старшего поколения главный принцип — тратить меньше, чем зарабатываешь, и накапливать "подушку безопасности". Они наиболее консервативны в отношении к деньгам: для них важна стабильность, а риски нежелательны", — добавила эксперт.

Миллениалы: баланс между опытом и новыми возможностями

"Миллениалами мы называем тех, кто был рожден примерно между 1981-1996 годами. Это люди, которые застали как экономические трудности 1990-х, так и бум цифровых технологий. В Украине они составляют основу рабочей силы", — рассказала финансовый консультант.

Для этого поколения, по ее словам, характерны следующие черты:

Рациональность в расходах

Миллениалы пытаются совместить стремление к стабильности с желанием жить "здесь и сейчас".

Инвестиционный подход

Часть представителей этого поколения активно интересуется финансовой грамотностью: депозитами, недвижимостью, частными пенсионными программами.

Ценность впечатлений

Путешествия, образование, качественный отдых для миллениалов часто важнее крупных покупок.

Активное использование цифровых сервисов

Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета стали привычными инструментами для этого поколения.

"Миллениалы обычно стремятся к балансу: тратить на собственное развитие, но одновременно иметь финансовую подушку и планировать будущее. Их подход к расходам наиболее взвешенный, поскольку они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни", — рассказала Коник.

Зумеры: ориентация на гибкость и быстрые решения

По словам финансового консультанта, зумеры — это люди, которые были рождены после 1997 года и выросли в цифровой среде. Для них деньги часто не имеют материального олицетворения, ведь большинство финансовых операций происходит онлайн.

Для этого поколения характерны следующие черты:

Расходы на самовыражение

Для зумеров важны стиль, путешествия, новые технологии, возможность быстро получить впечатления.

Низкая готовность откладывать надолго

Сбережения часто создаются "на конкретную цель", а не "на старость".

Гибкие источники дохода

Подработки, фриланс, стартапы и сочетание нескольких профессий — нормальная практика для зумеров.

Фокус на международном опыте

Многие из этого поколения ориентируются не только на украинский рынок, но и на заработки и обучение за рубежом.

Открытое отношение к инновациям

Криптовалюты, инвестиционные приложения, цифровые кошельки — естественная часть финансовой культуры зумеров.

"Для этого поколения главная ценность — мобильность и возможность быстро реализовывать финансовые планы. Зумеры — самые смелые в использовании новых инструментов, но наименее склонны планировать далекое будущее", — рассказала эксперт.

У кого самый логичный подход к расходам

Елена Коник отметила, что наиболее сбалансированным в Украине можно считать подход миллениалов. Они, по ее словам, сохранили от старших поколений привычку откладывать на будущее, но одновременно переняли от зумеров стремление инвестировать в себя, образование и впечатления.

"Зумеры имеют потенциал стать более финансово грамотными, ведь открыты к инновациям и новым знаниям. Старшие поколения же остаются примером бережливости, но их консерватизм иногда ограничивает возможности для развития", — добавила Елена Коник.

В ближайшие годы финансовые подходы украинцев будут и дальше меняться под влиянием роста уровня цифровизации, войны и связанных с ней экономических рисков, интеграции с европейским рынком, популяризации финансовой грамотности, пояснила эксперт.

По ее словам, баланс между бережливостью старших и гибкостью младших поколений постепенно приведет к формированию большего количества украинцев с рациональным, инвестиционным подходом к деньгам.

Также мы рассказывали, какие купюры не стоит хранить, чтобы не было проблем с обменом или использованием наличных. Также разбирались, сколько нужно зарабатывать в Украине и Польше, чтобы считаться средним классом.