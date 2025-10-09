Міленіали, зумери та старші покоління — у кого в Україні найбільш зважений підхід до витрат

Родина на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Фінансові звички українців значною мірою залежать від покоління, у якому вони виросли. Досвід економічних криз, інфляції, воєнних подій, міграційних процесів та змін на ринку праці формує різні підходи до заробітку, витрат і заощаджень.

Новини.LIVE з'ясовували, який підхід до грошей у міленіалів, зумерів та старших поколінь.

Старші покоління: обережність і схильність до заощаджень

Юність людей, що були народжені до 1980-х, припала на умови розвалу радянської економіки та трансформаційного періоду незалежності України, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

За її словами, для цього покоління характерні такі риси:

Обережність у витратах

Багато хто звик відкладати "на чорний день" через нестабільність 1990-х та часті економічні кризи.

Матеріальні цінності

Нерухомість, автомобіль, земля, побутова техніка залишаються символами стабільності.

Низький рівень довіри до банків

Попри розвиток фінансового сектору, чимало людей старшого віку зберігають заощадження готівкою.

Обмежене використання цифрових сервісів

Хоча деякі старші українці вже освоїли онлайн-банкінг, переважна більшість залишається прихильниками традиційних способів управління фінансами.

"Для старшого покоління головний принцип — витрачати менше, ніж заробляєш, і накопичувати "подушку безпеки". Вони найбільш консервативні у ставленні до грошей: для них важлива стабільність, а ризики небажані", — додала експертка.

Міленіали: баланс між досвідом і новими можливостями

"Міленіалами ми називаємо тих, хто був народжений приблизно між 1981–1996 роками. Це люди, які застали як економічні труднощі 1990-х, так і бум цифрових технологій. В Україні вони становлять основу робочої сили", — розповіла фінансова консультантка.

Для цього покоління, за її словами, характерні такі риси:

Раціональність у витратах

Міленіали намагаються поєднати прагнення до стабільності з бажанням жити "тут і зараз".

Інвестиційний підхід

Частина представників цього покоління активно цікавиться фінансовою грамотністю: депозитами, нерухомістю, приватними пенсійними програмами.

Цінність вражень

Подорожі, освіта, якісний відпочинок для міленіалів часто важливіші за великі покупки.

Активне використання цифрових сервісів

Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету стали звичними інструментами для цього покоління.

"Міленіали зазвичай прагнуть до балансу: витрачати на власний розвиток, але водночас мати фінансову подушку та планувати майбутнє. Їхній підхід до витрат найбільш зважений, оскільки вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя", — розповіла Коник.

Зумери: орієнтація на гнучкість і швидкі рішення

За словами фінансової консультантки, зумери — це люди, що були народжені після 1997 року виросли у цифровому середовищі. Для них гроші часто не мають матеріального уособлення, адже більшість фінансових операцій відбувається онлайн.

Для цього покоління характерні такі риси:

Витрати на самовираження

Для зумерів важливі стиль, подорожі, нові технології, можливість швидко отримати враження.

Низька готовність відкладати надовго

Заощадження часто створюються "на конкретну ціль", а не "на старість".

Гнучкі джерела доходу

Підробітки, фриланс, стартапи та поєднання кількох професій — нормальна практика для зумерів.

Фокус на міжнародному досвіді

Багато хто з цього покоління орієнтується не тільки на український ринок, але й на заробітки та навчання за кордоном.

Відкрите ставлення до інновацій

Криптовалюти, інвестиційні додатки, цифрові гаманці — природна частина фінансової культури зумерів.

"Для цього покоління головна цінність — мобільність та можливість швидко реалізовувати фінансові плани. Зумери — найсміливіші у використанні нових інструментів, але найменш схильні планувати далеке майбутнє", — розповіла експертка.

У кого найлогічніший підхід до витрат

Олена Коник наголосила, що найбільш збалансованим в Україні можна вважати підхід міленіалів. Вони, за її словами, зберегли від старших поколінь звичку відкладати на майбутнє, але водночас перейняли від зумерів прагнення інвестувати у себе, освіту та враження.

"Зумери мають потенціал стати більш фінансово грамотними, адже відкриті до інновацій і нових знань. Старші покоління ж залишаються прикладом ощадливості, але їхній консерватизм іноді обмежує можливості для розвитку", — додала Олена Коник.

У найближчі роки фінансові підходи українців будуть і надалі змінюватися під впливом зростання рівня цифровізації, війни та пов’язаних із нею економічних ризиків, інтеграції з європейським ринком, популяризації фінансової грамотності, пояснила експертка.

За її словами, баланс між ощадливістю старших і гнучкістю молодших поколінь поступово приведе до формування більшої кількості українців із раціональним, інвестиційним підходом до грошей.

Також ми розповідали, які купюри не варто зберігати, щоб не було проблем з обміном або використанням готівки. Також розбиралися, скільки потрібно заробляти в Україні та Польщі, щоб вважатися середнім класом.