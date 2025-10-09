Міленіали, зумери та старші покоління — у кого в Україні найбільш зважений підхід до витрат

Як до грошей ставляться міленіали, зумери та старші покоління
Фінансові звички українців значною мірою залежать від покоління, у якому вони виросли. Досвід економічних криз, інфляції, воєнних подій, міграційних процесів та змін на ринку праці формує різні підходи до заробітку, витрат і заощаджень.
Новини.LIVE з'ясовували, який підхід до грошей у міленіалів, зумерів та старших поколінь.
Старші покоління: обережність і схильність до заощаджень
Юність людей, що були народжені до 1980-х, припала на умови розвалу радянської економіки та трансформаційного періоду незалежності України, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.
За її словами, для цього покоління характерні такі риси:
- Обережність у витратах
Багато хто звик відкладати "на чорний день" через нестабільність 1990-х та часті економічні кризи.
- Матеріальні цінності
Нерухомість, автомобіль, земля, побутова техніка залишаються символами стабільності.
- Низький рівень довіри до банків
Попри розвиток фінансового сектору, чимало людей старшого віку зберігають заощадження готівкою.
- Обмежене використання цифрових сервісів
Хоча деякі старші українці вже освоїли онлайн-банкінг, переважна більшість залишається прихильниками традиційних способів управління фінансами.
"Для старшого покоління головний принцип — витрачати менше, ніж заробляєш, і накопичувати "подушку безпеки". Вони найбільш консервативні у ставленні до грошей: для них важлива стабільність, а ризики небажані", — додала експертка.
Міленіали: баланс між досвідом і новими можливостями
"Міленіалами ми називаємо тих, хто був народжений приблизно між 1981–1996 роками. Це люди, які застали як економічні труднощі 1990-х, так і бум цифрових технологій. В Україні вони становлять основу робочої сили", — розповіла фінансова консультантка.
Для цього покоління, за її словами, характерні такі риси:
- Раціональність у витратах
Міленіали намагаються поєднати прагнення до стабільності з бажанням жити "тут і зараз".
- Інвестиційний підхід
Частина представників цього покоління активно цікавиться фінансовою грамотністю: депозитами, нерухомістю, приватними пенсійними програмами.
- Цінність вражень
Подорожі, освіта, якісний відпочинок для міленіалів часто важливіші за великі покупки.
- Активне використання цифрових сервісів
Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету стали звичними інструментами для цього покоління.
"Міленіали зазвичай прагнуть до балансу: витрачати на власний розвиток, але водночас мати фінансову подушку та планувати майбутнє. Їхній підхід до витрат найбільш зважений, оскільки вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя", — розповіла Коник.
Зумери: орієнтація на гнучкість і швидкі рішення
За словами фінансової консультантки, зумери — це люди, що були народжені після 1997 року виросли у цифровому середовищі. Для них гроші часто не мають матеріального уособлення, адже більшість фінансових операцій відбувається онлайн.
Для цього покоління характерні такі риси:
- Витрати на самовираження
Для зумерів важливі стиль, подорожі, нові технології, можливість швидко отримати враження.
- Низька готовність відкладати надовго
Заощадження часто створюються "на конкретну ціль", а не "на старість".
- Гнучкі джерела доходу
Підробітки, фриланс, стартапи та поєднання кількох професій — нормальна практика для зумерів.
- Фокус на міжнародному досвіді
Багато хто з цього покоління орієнтується не тільки на український ринок, але й на заробітки та навчання за кордоном.
- Відкрите ставлення до інновацій
Криптовалюти, інвестиційні додатки, цифрові гаманці — природна частина фінансової культури зумерів.
"Для цього покоління головна цінність — мобільність та можливість швидко реалізовувати фінансові плани. Зумери — найсміливіші у використанні нових інструментів, але найменш схильні планувати далеке майбутнє", — розповіла експертка.
У кого найлогічніший підхід до витрат
Олена Коник наголосила, що найбільш збалансованим в Україні можна вважати підхід міленіалів. Вони, за її словами, зберегли від старших поколінь звичку відкладати на майбутнє, але водночас перейняли від зумерів прагнення інвестувати у себе, освіту та враження.
"Зумери мають потенціал стати більш фінансово грамотними, адже відкриті до інновацій і нових знань. Старші покоління ж залишаються прикладом ощадливості, але їхній консерватизм іноді обмежує можливості для розвитку", — додала Олена Коник.
У найближчі роки фінансові підходи українців будуть і надалі змінюватися під впливом зростання рівня цифровізації, війни та пов’язаних із нею економічних ризиків, інтеграції з європейським ринком, популяризації фінансової грамотності, пояснила експертка.
За її словами, баланс між ощадливістю старших і гнучкістю молодших поколінь поступово приведе до формування більшої кількості українців із раціональним, інвестиційним підходом до грошей.
